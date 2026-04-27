آخرین وضعیت ذخیره آبی سدهای تامین کننده آب شرب مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نعمت‌نژاد در جلسه کمسیون صیانت از منابع آب خراسان رضوی اظهار کرد: سد دوستی که از روز اول فروردین به دلیل کاهش شدید ذخیره آبی از مدار بهره برداری خارج شده بود در در حال حاضر ۶۶ میلیون متر مکعب ذخیره آبی دارد که حاصل بارش های چند روز اخیر است و آنچه گفته می‌شود که رهاسازی آب از سد سلما در افغانستان انجام شده هنوز آوردی برای دوستی نداشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: سد کارده در حال حاضر ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار متر مکعب، سد طرق ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار متر مکعب و سد ارداک ۷ میلیون و یکصد هزار متر مکعب ذخیره آبی دارد که نشان می‌دهد ذخیره آبی این سدها وضعیت مطلوبی ندارد و با توجه به اینکه ظرفیت مخازن این سدها یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون متر مکعب است، میزان پرشدگی سدهای تامین کننده آب شرب مشهد ۱۰ تا ۱۱ درصد است.

وی در خصوص دلیل کمبود ذخیره آبی سدها با وجود بارش های خوب سال آبی جاری گفت: بارش های سال جاری خوب بوده اما برای تقویت ذخیره آبی سدها به بارش های رگباری و سیلاب نیاز داریم که تاکنون چنین بارش هایی به‌ندرت اتفاق افتاده اما امیدواری داریم که با بارش های پیش بینی شده در اردیبهشت ماه وضعیت ذخیره آبی سدها بهتر شود.

نعمت نژاد افزود: سد تبارک نیز که آب شرب شهر قوچان را تأمین می‌کند نیز با وجود ظرفیت ۶۰ میلیون متر مکعبی در حال حاضر ۸ میلیون و صدهزار متر مکعب ذخیره آبی دارد.