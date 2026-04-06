ذخایر داروهای حیاتی برقرار است/ تولید بدون توقف دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در مراسم تجمع اعتراضی دانشگاهیان و کادر سلامت در محکومیت حملات به مراکز درمانی، آموزشی، پژوهشی و دارویی، اظهار کرد: امروز گردهم آمده‌ایم تا عملیات دشمن در تخریب بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، واحدهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی و شبکه‌های توزیع را به‌ شدت محکوم کنیم.

وی با اشاره به خسارات وارده به حوزه تولید و توزیع دارو در هفته‌های اخیر افزود: در جریان ۳۷ روز گذشته بیش از ۲۵ شرکت در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و توزیع، دچار آسیب‌های کلی و جزئی شده‌اند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر آمادگی‌های پیشین در حوزه تأمین اقلام دارویی حیاتی، گفت: بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از جنگ ۱۲ روزه، ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده بود و در حال حاضر بسیاری از داروهای حیاتی و اساسی در انبارها موجود است و با کمبود جدی این اقلام مواجه نیستیم.

پیرصالحی به برخی محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به بسته بودن مرزهای هوایی، تأمین برخی اقلام دارویی با دشواری‌هایی همراه شده است. از کادر سلامت درخواست می‌کنیم با تجویز منطقی و مدیریت صحیح، در حفظ و مصرف بهینه ذخایر همکاری کنند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت صنعت داروسازی کشور تصریح کرد: امروز تمامی کارخانه‌های داروسازی در حال خدمت ‌رسانی هستند؛ حتی واحدهایی که دچار آسیب شده‌اند نیز تولید را متوقف نکرده‌اند. در بازدیدی که از یکی از این کارخانه‌ها داشتم، این واحد با وجود چهار بار آسیب‌دیدگی از ابتدای جنگ، هر بار بازسازی شده و به تولید ادامه داده است.

پیرصالحی همچنین خاطرنشان کرد: در شرکت توفیق دارو نیز اقدامات لازم برای ازسرگیری تولید در سایر واحدها انجام شده تا تولید مواد اولیه دارویی در حال پیگیری است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه سلامت گفت: تمامی کادر سلامت پای کار هستند و از همه تلاشگران این حوزه که در شرایط سخت برای تأمین نیازهای دارویی و درمانی کشور تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم.