  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

انجام ۳۴۰ بازرسی از داروخانه‌های کردستان در ایام نوروز

سنندج- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام ۳۴۰ مورد بازرسی از داروخانه‌های استان در ایام نوروز و پایداری کامل در تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط جنگ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرسا صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به سپری شدن سی‌وپنجمین روز جنگ تحمیلی، از مدیریت موفق و بدون اختلال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی استان کردستان در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ و همزمانی آن با تعطیلات نوروز، با بهره‌گیری از سازوکارهای منسجم و تیم‌های پاسخگو، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سطح استان به‌صورت پایدار حفظ شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه طی ۱۳ روز ابتدایی فروردین‌ماه، ۳۴۰ مورد بازرسی از داروخانه‌های استان انجام شده است، افزود: این بازرسی‌ها به‌صورت روزانه و بر اساس برنامه‌ای دقیق صورت گرفته و در همین راستا ۱۰ داروخانه فاقد مسئول فنی تعطیل شدند.

مرسا ادامه داد: در حوزه تأمین دارو نیز بیش از ۲۱۰ پلن دارویی ذخیره‌شده از سوی سازمان غذا و دارو به مراکز درمانی اختصاص یافته است که نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی ایفا کرده است.

وی با اشاره به تأمین اقلام حیاتی گفت: در این مدت، ۳ هزار آمپول اکسی‌توسین برای انجام زایمان‌های سزارین خارج از نوبت و ۲۰۰ آمپول کافئین برای بخش NICU بیمارستان کوثر تأمین و توزیع شده است.

معاون غذا و دارو همچنین به مدیریت توزیع شیر خشک در شرایط اضطراری اشاره کرد و افزود: توزیع این اقلام با نظارت کامل و رعایت عدالت انجام می‌شود و تمامی داروخانه‌های شهرستان‌ها موظف به عرضه شیر خشک رگولار هستند.

وی رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۹۰، پایش مستمر مراکز عرضه و تقویت زیرساخت‌های پشتیبانی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی و همکاری با شرکت‌های پخش و تولید، نقش مؤثری در پایداری تأمین اقلام پزشکی داشته است.

مرسا در پایان تأکید کرد: با مدیریت هوشمند و تلاش شبانه‌روزی مجموعه حوزه سلامت، در ایام نوروز و همزمان با شرایط جنگی، هیچ‌گونه کمبود یا قطعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در استان کردستان گزارش نشده است.

کد مطلب 6790171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها