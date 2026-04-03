به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرسا صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به سپری شدن سیوپنجمین روز جنگ تحمیلی، از مدیریت موفق و بدون اختلال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی استان کردستان در ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.
وی اظهار کرد: با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ و همزمانی آن با تعطیلات نوروز، با بهرهگیری از سازوکارهای منسجم و تیمهای پاسخگو، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سطح استان بهصورت پایدار حفظ شده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه طی ۱۳ روز ابتدایی فروردینماه، ۳۴۰ مورد بازرسی از داروخانههای استان انجام شده است، افزود: این بازرسیها بهصورت روزانه و بر اساس برنامهای دقیق صورت گرفته و در همین راستا ۱۰ داروخانه فاقد مسئول فنی تعطیل شدند.
مرسا ادامه داد: در حوزه تأمین دارو نیز بیش از ۲۱۰ پلن دارویی ذخیرهشده از سوی سازمان غذا و دارو به مراکز درمانی اختصاص یافته است که نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای درمانی ایفا کرده است.
وی با اشاره به تأمین اقلام حیاتی گفت: در این مدت، ۳ هزار آمپول اکسیتوسین برای انجام زایمانهای سزارین خارج از نوبت و ۲۰۰ آمپول کافئین برای بخش NICU بیمارستان کوثر تأمین و توزیع شده است.
معاون غذا و دارو همچنین به مدیریت توزیع شیر خشک در شرایط اضطراری اشاره کرد و افزود: توزیع این اقلام با نظارت کامل و رعایت عدالت انجام میشود و تمامی داروخانههای شهرستانها موظف به عرضه شیر خشک رگولار هستند.
وی رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۹۰، پایش مستمر مراکز عرضه و تقویت زیرساختهای پشتیبانی را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد و گفت: هماهنگی بینبخشی و همکاری با شرکتهای پخش و تولید، نقش مؤثری در پایداری تأمین اقلام پزشکی داشته است.
مرسا در پایان تأکید کرد: با مدیریت هوشمند و تلاش شبانهروزی مجموعه حوزه سلامت، در ایام نوروز و همزمان با شرایط جنگی، هیچگونه کمبود یا قطعی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در استان کردستان گزارش نشده است.
