سکاندار نظام سلامت در میدان جنگ؛ تامین دارو و تجهیزات زیر بمباران دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مناطق مختلف کشورمان به ویژه زیرساخت‌های سلامت؛ تصور دشمن بر این بود که نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران زمینگیر خواهد شد. اما، با توجه به سوابق و تجربه‌های قبلی تیم ملی سلامت در بحران‌ها و جنگ ۱۲ روزه؛ در جنگ رمضان هم تیم ملی سلامت، سربلند بود و توانست با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود؛ حداکثر خدمت رسانی را در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان و...، ارائه دهد.

فرمانده نظام سلامت در میدان جنگ

با شروع حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی صهیونی به مناطق مختلف کشورمان، وزیر بهداشت به عنوان فرمانده نظام سلامت کشور، در بازدیدهایی که خود و معاونان و مدیران وزارتخانه اش از مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور؛ نشان دادند که پای کار هستند و قرار نیست میدان خدمت را خالی کنند.

شاید همین سفرهای زمینی مدیران ارشد حوزه سلامت به نقاط مختلف کشور و بازدید و بررسی امکانات و تجهیزات مراکز درمانی؛ انگیزه را برای خدمت نیروهای سلامت دوچندان کرد.

دارو در اولویت قرار دارد

شاید مهم‌ترین کالای استراتژیک در شرایط بحرانی و جنگی، دارو باشد تا بتوان پاسخگوی بیماران، مجروحان و مصدومان بود. از همین رو، با نظارت مستقیم سکاندار دارویی کشور و مدیران حوزه دارو؛ برنامه ریزی ها به گونه‌ای انجام شد تا اقلام دارویی در دسترس مراکز درمانی کشور و داروخانه ها قرار بگیرد.

فرامرز اختراعی رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گستردگی صنعت داروسازی در کشور، شرایطی را برای ما رقم زده که تقریبا نگران بروز بحران دارویی نباشیم.

وی با اشاره به وجود ۲۵۰ شرکت داروسازی، ۱۰۰ شرکت تولید ماده موثره دارویی، ۷۰ شرکت‌ تولید مواد جانبی دارو و صدها شرکت بسته‌بندی و پخش دارو در کشور، تأکید کرد: با دارا بودن چنین گستردگی در صنعت داروسازی کشور، نباید نگران بحران دارویی باشیم.

اختراعی با عنوان این مطلب که در داخل کشور بیش از ۳۵۰۰ قلم دارو تولید می کنیم، ادامه داد: تاپ‌ترین نظام دارویی در دنیا که NHS انگلستان است، ۱۱۰۰ قلم دارو تولید می‌کند. یعنی ما ۳ برابر بیشتر از بهترین نظام دارویی در جهان، دارو تولید می کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، اظهار داشت: با توجه به گستردگی صنعت داروسازی کشور و اینکه داروهای اساسی برای زمان های بحران و جنگ، فقط ۴۸۰ قلم دارو تعریف شده است؛ بنابراین فاصله ما با قرار گرفتن در شرایط اضطرار، زمین تا آسمان است.

اختراعی افزود: با توجه به توان فنی و تولید در داخل کشور، می توان ادعا کرد که بروز بحران دارویی در کشور تقریبا محال است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر آمادگی‌های پیشین در حوزه تأمین اقلام دارویی حیاتی، گفت: بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از جنگ ۱۲ روزه، ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی پیش‌بینی شده بود و در حال حاضر بسیاری از داروهای حیاتی و اساسی در انبارها موجود است و با کمبود جدی این اقلام مواجه نیستیم.

پیرصالحی به برخی محدودیت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به بسته بودن مرزهای هوایی، تأمین برخی اقلام دارویی با دشواری‌هایی همراه شده است. از کادر سلامت درخواست می‌کنیم با تجویز منطقی و مدیریت صحیح، در حفظ و مصرف بهینه ذخایر همکاری کنند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت صنعت داروسازی کشور تصریح کرد: امروز تمامی کارخانه‌های داروسازی در حال خدمت ‌رسانی هستند؛ حتی واحدهایی که دچار آسیب شده‌اند نیز تولید را متوقف نکرده‌اند. در بازدیدی که از یکی از این کارخانه‌ها داشتم، این واحد با وجود چهار بار آسیب‌دیدگی از ابتدای جنگ، هر بار بازسازی شده و به تولید ادامه داده است.

تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها

همزمان با تامین اقلام دارویی در شرایط جنگی، اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با تشکیل تیم‌های نظارتی در استان های مختلف کشور به ویژه استان هایی که مورد حمله دشمن قرار گرفته و بیمارستان‌های آنها آسیب دیده بود؛ تلاش کرد نسبت به رفع کمبود اقلام مصرفی این مراکز اقدام کند.

در همین راستا، علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیت‌های تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: با وجود جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، بیش از ۲۵۰۰ شرکت تولید کننده داخلی با تولید ۷۱ هزار قلم تجهیزات پزشکی، نزدیک به ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنند و این ظرفیت ارزشمند، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت شرایط جنگی است.

وی افزود: تمهیدات سازمان غذا و دارو با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین و ارائه خدمات ایمن درمانی در سه فاز «پیش از رویداد، حین رویداد و پس از رویداد» طراحی شده است تا مراکز درمانی با برنامه‌ریزی دقیق، از هرگونه اختلال در ارائه خدمات حیاتی به بیماران جلوگیری کنند.

علیزاده با اشاره به اقدامات مورد انتظار در فاز پیشگیری افزود: مراکز درمانی موظف‌اند نسبت به شناسایی و فهرست‌برداری تجهیزات حیاتی، انبارش استراتژیک اقلام ضروری، آموزش پرسنل تخصصی، تدوین سناریوهای واکنش سریع و تقویت زیرساخت‌ها در چارچوب تدابیر پیشگیرانه و تاب‌آوری اقدام نمایند.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص مدیریت شرایط حساس تصریح کرد: در زمان وقوع حادثه، فعال‌سازی فوری تیم پیشگیری راهبردی، اولویت‌بندی توزیع تجهیزات بر اساس نیازهای درمانی، انجام تعمیرات اضطراری و گزارش‌دهی لحظه‌ای به ستاد مرکزی، از الزامات غیرقابل اغماض این برنامه است.

علیزاده با تأکید بر فاز بازتوانی پس از رویداد گفت: ارزیابی سریع خسارات، بازگرداندن تجهیزات به چرخه خدمت‌رسانی، مستندسازی تجارب کسب‌شده و به‌روزرسانی برنامه‌های آمادگی برای شرایط آینده، حلقه تکمیلی این چرخه مدیریتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی در خصوص الزامات اجرایی برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، خاطرنشان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی به‌روز از تجهیزات استراتژیک، تعیین «مسئول پیشگیری راهبردی تجهیزات پزشکی» در هر مرکز، تدوین برنامه تداوم فعالیت (BCP) متناسب با شرایط بومی و ایجاد هماهنگی مستمر با ستاد دانشگاه برای تأمین اضطراری، از تکالیف فوری واحدهای درمانی است.

سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی با تشریح مکانیزم نظارتی این طرح افزود: برای اطمینان از اجرای دقیق و اثربخش این تمهیدات، چک‌لیست‌های استانداردی طراحی شده که میزان تحقق الزامات را به‌صورت هفتگی پایش می‌کند و گزارش‌های حاصله، مبنای تصمیم‌گیری‌های ستادی و تخصیص منابع حمایتی قرار خواهد گرفت.

آماده باش در شرایط آتش بس

با توجه به اینکه در شرایط آتش بس به سر می بریم، اما این موضوع سبب نشده که وزارت بهداشت و به ویژه فرمانده نظام سلامت، دست از آمادگی‌های پیشین برنداشته و دستورالعمل‌های لازم در راستای تجهیز مراکز درمانی را صادر کرده است.

وزیر بهداشت درباره وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط کنونی و احتمال آسیب‌دیدگی مراکز درمانی در مناطق مختلف کشور، گفت: با تکیه بر تجربیات گذشته و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای مدیریت حوادث، خوشبختانه با کمبود دارو و تجهیزات مواجه نیستیم.

ظفرقندی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم، مدیریت توزیع در استان‌های آسیب‌دیده از جمله تهران، اصفهان و کرمانشاه به‌خوبی انجام شده و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته وزیر بهداشت؛ آتش‌بس فرصت ترمیم، آمادگی و هوشیاری، تمرین و مرور دستورالعمل‌ها و تمهید نیازها خواهد بود.

بنابراین، توقف جنگ را نباید به منزله پایان تهدیدات دشمنان دانست و فرمانده حوزه سلامت به خوبی این موضوع را متوجه بوده و بر تجدید قوای حوزه سلامت کشور تأکید دارد.