به کزارش خبرنگار مهر، هشتاد و دومین نشست از نشستهای یکشنبههای روش با همکاری میز "توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی" دفتر تبلیغات اسلامــی برگزار میشود.
این نشست «مبانی فقهی اندیشههای دفاعی رهبر شهید» را بازخوانی و نقد و بررسی میکند.
حجتالاسلام محمدحسین بیاتی رئیس دانشگاه عدالت تهران و عضو مجلس خبرگان به عنوان ارائه دهنده و حجتالاسلام محمدرضا فلاح تفتی عضو شورای علمی گروه مبادی فقه معاصر پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد و حجت الاسلام محمدکاظم حقّانی فضل مدیر دانشنامه فقه معاصر به عنوان دبیر نشست سخنرانی خواهند کرد.
این نشست روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ برگزار میشود. علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این جلسه شرکت کنند.
