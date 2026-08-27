به گزارش خبرنگار مهر احد بیوته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرحهای هفته دولت در شهرستان نمین، ضمن قدردانی از حضور مسئولان استانی و کشوری، عملکرد سرمایهگذاران بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی را ستود.
بیوته با اشاره به نقش سرمایهگذاران در کاهش فشارهای معیشتی، گفت: در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر، یکی از سرمایهگذاران فعال استان با صدور دستور مکتوب به تمامی نمایندگان خود در سراسر کشور، هرگونه افزایش قیمت محصولات را ممنوع اعلام کرد. این نگاه متفاوت، سرمایهگذار را از دیگران متمایز میکند.
وی افزود: دشمن امروز در سه جبهه میدانی، اقتصادی و فرهنگی وارد شده و تلاش دارد یاس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهد، اما افتتاح پروژههای متعدد در نوار مرزی استان اردبیل، نشان از امیدآفرینی دولت و مسئولان دارد.
نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تشکر از پیگیریهای استاندار اردبیل در رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی و استقلال برق استان، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات زیرساختی که سالها در حد نام باقی مانده بود، با همراهی مدیریت استانی در حال حل شدن است.
بیوته با تأکید بر ضرورت همدلی میان دولت، بخش خصوصی و مردم، تصریح کرد: در شرایط تحریم و تنگناهای معیشتی، قدردان تلاش شبانهروزی دولت در تأمین مایحتاج عمومی هستیم. آنچه امروز کشور را در برابر فشارهای دشمن حفظ میکند، مقاومت اقتصادی و ایستادگی در کنار هم است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این حرکتها، ایران اسلامی از تنگههای اقتصادی و فرهنگی عبور کرده و دشمن به شکست کامل خود اقرار کند.
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