به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در دیدار با مسئول دفتر عقیدتی سیاسی فراجای استان سمنان در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به برداشت نادرست برخی جریان‌ها از مفهوم «اسلام رحمانی» اظهار کرد: اسلام در برابر مؤمنان سرشار از رحمت، محبت و مودت است، اما در برابر دشمن، جدیت، قاطعیت و اقتدار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست، افزود: زمانی که دشمن مستکبر به میهن اسلامی حمله می‌کند، باید در برابر زور ایستادگی کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در میدان مقاومت و استقامت در برابر دشمن قرار دارند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش کارکنان انتظامی گفت: آموزش‌های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی باید در کنار آموزش‌های تخصصی با جدیت بیشتری دنبال شود؛ زیرا اگر یک نیرو نسبت به مسائل روز و مأموریت خود دچار شبهه باشد، ممکن است در عرصه مأموریت به اندازه کافی موفق نباشد.

مطیعی با تأکید بر ضرورت افزایش شناخت کارکنان انتظامی از مبانی نظام اسلامی تصریح کرد: همه کارکنان انتظامی، از فرماندهان و درجه‌داران تا سربازان وظیفه، باید نسبت به ارکان و ارزش‌های نظام اسلامی، ولایت فقیه و مأموریت خود شناخت و تحلیل روشنی داشته باشند تا بتوانند در محیط خانواده و جامعه نیز پاسخگوی پرسش‌ها باشند.

وی با اشاره به تجربه دوران طاغوت، بر اهمیت تبیین مبانی اعتقادی و سیاسی برای نیروهای انتظامی تأکید کرد و گفت: در دوران طاغوت، برخی نیروهای شهربانی به واسطه حق‌گرا بودن، حاضر نشدند در برابر نیروهای انقلابی دست به سلاح ببرند؛ چرا که آن رژیم را باطل می‌دانستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان ادامه داد: امروز شرایط کشور متفاوت است و نیروهای نظامی و انتظامی در خدمت نظام اسلامی قرار دارند؛ بنابراین باید مبانی و فلسفه مأموریت‌های آنان به‌درستی تبیین شود تا یک نیروی انتظامی بداند چرا باید در نظام اسلامی در برابر فردی که در اغتشاشات اقدام به تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن منازل و واحدهای تجاری و کشتار مردم می‌کند، ایستادگی کند.

مطیعی سال‌های خدمت سربازی را فرصتی طلایی برای آموزش جوانان دانست و اظهار کرد: بسیاری از جوانانی که وارد خدمت وظیفه می‌شوند، ممکن است در زمینه‌هایی مانند قرائت قرآن یا صحت نماز نیازمند آموزش باشند؛ بنابراین باید برای آموزش قرآن، نماز و احکام، برنامه‌ریزی جدی، مستمر و مؤثر صورت گیرد.