۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

سردار کرمی: با تبعیت از رهبر انقلاب دشمن جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: ما همه ایرانی و انقلابی هستیم، و با تبعیت محض از تدابیر و فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله العالی، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی تاکید کرد: در ایران اسلامی، مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با انسجام و اتحاد مقدس در خیابان و میدان، در برابر دشمن همچون یدی واحده هستند.

وی با بیان اینکه همان‌ها که می‌گویند، ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اراده‌ای پولادین و عزمی راسخ، به فضل الهی و با تبعیت محض از تدابیر و فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله العالی، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد، اظهار کرد: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

محسن صمیمی

