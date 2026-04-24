سردار کرمی: با تبعیت از رهبر انقلاب دشمن جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در پیامی تاکید کرد: در ایران اسلامی، مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با انسجام و اتحاد مقدس در خیابان و میدان، در برابر دشمن همچون یدی واحده هستند.

وی با بیان اینکه همان‌ها که می‌گویند، ما همه ایرانی و انقلابی هستیم و با اراده‌ای پولادین و عزمی راسخ، به فضل الهی و با تبعیت محض از تدابیر و فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله العالی، دشمن متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد، اظهار کرد: یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.