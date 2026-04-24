امام جمعه دشتستان: پیام واحد مسئولان بیانگر انسجام درونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با بیان اینکه تقوا جامع‌ترین فضیلت انسانی است و جلوه‌ها و مصادیق فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی دارد اظهار کرد: یکی از درخشان‌ترین مصادیق تقوا در شرایط امروز جهان اسلام و کشور اسلامی ما، اعتماد و باور به وعده‌های قطعی نصرت الهی است.

وی اضافه کرد: نصرت الهی از وعده‌هایی است که بارها در قرآن کریم با تعبیرهای گوناگون بیان شده و در تاریخ امت‌های گذشته نیز تحقق یافته است. مفسران قرآن از این وعده‌های قطعی با عنوان «سنّت‌های الهی» یاد می‌کنند؛ یعنی قوانینی ثابت و تخلف‌ناپذیر که در نظام الهی بر جهان و جامعه انسانی حاکم است.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در تبیین این حقیقت می‌فرمایند: «سنّت یعنی قانون و قاعده. خدای متعال در عالم انسان قواعدی قرار داده است؛ یکی از این قوانین این است که «لَیَنصُرَنَّ اللّهُ مَن یَنصُرُه». هر کس خدا را نصرت کند، خدا او را نصرت می‌کند. اگر جهت‌گیری شما نصرت دین خدا باشد، پیروز خواهید شد؛ البته به شرط آنکه حرکت کنید و عمل نمایید، نه اینکه تنها به گفتار اکتفا شود.»

وی با بیان اینکه کسانی که ایمان و صبر داشتند، ایستادند و در نهایت پیروز شدند تصریح کرد: امروز نیز ممکن است عده‌ای در برابر قدرت‌های ظاهری دشمن دچار تردید شوند؛ اما قرآن به ما می‌آموزد که پیروزی از آنِ صابران است.

وی افزود: همانگونه که در داستان حضرت یوسف علیه‌السلام مشاهده می‌کنیم، همه تلاش کردند او را به ذلت بکشانند؛ اما چون اراده الهی بر عزت او تعلق گرفت، از چاه و زندان به مقام عزت رسید و عزیز مصر شد.

مصلح با گرامیداشت سالروز میلاد مسعود امام علی‌بن‌موسی ‌الرضا علیه‌السلام خاطرنشان کرد: هجرت حضرت علی‌ بن ‌موسی ‌الرضا (ع) از مدینه به مرو، فراتر از یک جابجایی جغرافیایی در تقویم تاریخ، یک «هجرت راهبردی» و نقطه عطفی در منظومه تمدنی اسلام است.

وی تاکید کرد: این حرکت آگاهانه که با تدبیر الهی امام هشتم (ع) طراحی شد، جغرافیای معنوی جهان اسلام را بازتعریف کرد و ثقل تشیع را از حجاز به قلب ایران منتقل نمود. این حضور مبارک، خاکِ مستعدِ ایران را به مأمنِ وحی و کانونِ جوشانِ ارادت به خاندان عصمت و طهارت مبدل ساخت.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: استقرار نظام مبتنی بر «ولایت فقیه»، در حقیقت استمرار همان مدیریت تاریخی اهل البیت (ع) و تحقق آرمان دیرینه امام هشتم در تشکیل حکومتی مبتنی بر عدالت و دیانت است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی، خانه‌ی امام رضا (ع) و امام رضا (ع) صاحبِ معنویِ این تمدن است گفت: این پیوندِ ناگسستنی، قطب‌نمای حرکت ما به سوی «تمدن نوین اسلامی» و نویدبخشِ آینده‌ای است که در آن، پرچم عدل و توحید بر فراز جهان به اهتزاز درخواهد آمد.

مصلح با اشاره به پنجم اردیبهشت ماه شکست حمله نظامی آمریکا در طبس اظهار کرد: در شانزدهم فروردین ۱۴۰۵، دشمن همان آمریکا، با نقشه‌ای دیگر و در منطقه‌ای دیگر، بار دیگر شکست خورد. این تکرار تاریخ، تصادفی نیست.

وحدت عمل در برابر تجاوز

وی تاکید کرد: پیام واحد اخیر مسئولان ارشد نظام، در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با القای اختلاف، جامعه را تضعیف کند، نشان‌ دهنده انسجام درونی و عزم راسخ در برابر تهدیدات خارجی است.

امام جمعه دشتستان افزود: این اتحاد، پیامی روشن به دشمنان، به‌ ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان آن، مبنی بر غیرقابل نفوذ بودن ایران در مواجهه با فشارها و تهدیدها ارسال کرده است.

وی ادامه داد: موضع واحد مسئولان، فرصت‌ سازی برای جریان‌های داخلی که خواهان کوتاه‌آمدن در برابر دشمن هستند را محدود کرده و ثبات راهبرد مقاومت را تقویت می‌کند.

مصلح بیان کرد: هماهنگی بین قوا و نهادهای مختلف در این پیام، مصداق عینی وحدت عمل در برابر تجاوز است و پایه‌های دفاعی کشور را مستحکم‌تر می‌سازد.

وی ادامه داد: این انسجام، نه تنها پاسخ فوری به تهدیدات کنونی است، بلکه زیرساختی استراتژیک برای مقابله با فشارهای آتی دشمن و حفظ ثبات داخلی محسوب می‌شود.

وی افزود: در مجموع، این موضع‌گیری فراتر از یک بیانیه تشریفاتی، بیانیه عملیاتی وحدت است که هم روحیه ملت را تقویت می‌کند و هم هزینه هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران را برای دشمن افزایش می‌دهد.