امام جمعه سیراف: بازسازی اقتصادی پساجنگ نیازمند مدیریت جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در خطبههای نماز جمعه سیرف با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، بازسازی اقتصادی کشور در دوران پساجنگ را مستلزم مدیریت جهادی، شفافیت و مشارکت مردمی دانست.
امام جمعه سیراف با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان از طریق شایعهپراکنی و جنگ روایتها اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تصرف میدان روایتها درصدد تخریب اعتماد ملی است، مسئولان باید با صداقت، اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، مانع سوءاستفاده رسانهای شوند.
وی با تأکید بر ضرورت «روایتگری اول» و پرهیز از بدبینی افزود: جز در موارد امنیتی، شفافیت با مردم کلید حفظ اتحاد و انسجام ملی است.
حجتالاسلام عاشوری همچنین با اشاره به الزامات دوره آتشبس و پساجنگ، بر لزوم تدوین و اجرای یک نقشهراه اقتصادی تأکید کرد و گفت: دولت باید میان تأمین معیشت مردم و ایجاد امید در جامعه تعادل برقرار کند.
وی اقتصاد مقاومتی را یکی از راهکارهای اساسی در این مسیر دانست و افزود: سپردن امور به تعاونیها و گروههای جهادی، شفافیت کامل در منابع و مصارف و همچنین برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی با بهرهگیری از نظارتهای مردمی، از جمله ضرورتهای بازسازی اقتصادی کشور است.
تثبیت قدرت ایران در تنگه هرمز
امام جمعه سیراف با تحلیل برخی تحولات منطقهای و بینالمللی، حضور مردم در شرایط کنونی را نشانهای از تداوم مسیر انقلاب دانست و تصریح کرد: حضور حماسی مردم در دوره سکوت نبرد نظامی را میتوان «بعثتی دوباره» و «انقلابی دیگر» برای ملت ایران دانست.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دیپلماتیک اخیر، تثبیت قدرت ایران در تنگه هرمز و نمایش وحدت جبهه مقاومت در آتشبس لبنان را از دستاوردهای مهم در صحنه منطقهای عنوان کرد.
امام جمعه سیراف در ادامه با دعوت از مردم برای حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، پیشنهاد کرد تجمعات مردمی بهصورت متمرکز در جوار شهدای گمنام برگزار شود.
حجتالاسلام عاشوری با استناد به سخنی از حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «اهل تقوا گفتار و منطقشان صواب است»، مردم را در آستانه انتخابات به رعایت تقوای زبانی توصیه کرد و گفت: باید مراقب باشیم در بیان سخنان خود از تخریب دیگران پرهیز کنیم، سخنان افراد را تحریف نکنیم و در قضاوتها، خوبیها و کاستیها را توأمان ببینیم.
وی با اشاره به فرارسیدن میلاد امام رضا(ع)، هجرت آن حضرت به ایران را نقطه عطفی در تاریخ تشیع دانست و اظهار داشت: هویت اسلامی ـ ایرانی ما با نام امام رضا(ع) پیوندی ناگسستنی دارد و همین عمق معنوی، ایران را به کانون الهامبخش جهان تبدیل کرده است.
