به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضائی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: رسانه‌های دشمن در دنیا با استفاده از «روایت‌های رهزن»، به دنبال ایجاد حواس‌پرتی، هیجانات کاذب و دوقطبی‌های ساختگی در جامعه هستند تا توجه ملت را از مسائل اصلی و پیروزی‌های جبهه مقاومت دور کنند.

وی با اشاره به تحرکات رسانه‌ای دشمن و حتی برخی مقامات غربی برای ایجاد تفرقه در داخل کشور، افزود: گاهی رئیس‌جمهور آن‌ها نام مسئولی در ایران را می‌آورد تا القا کند که فلانی با ماست، یا ادعای وجود جریانات تندرو و میانه‌رو در ایران را مطرح می‌کنند تا در کشور دودستگی و تفرقه ایجاد کنند که این‌ها مصداق بارز روایت‌های رهزن است.

امام جمعه سنقروکلیایی با تاکید بر حفظ اتحاد مثال‌زدنی در کشور، تصریح کرد: از نمونه‌های اثرگذاری این روایت‌های رهزن، غافل شدن از پیروزی‌های بزرگی است که به دست آورده‌ایم. تثبیت مشروعیت جهانی تسلط ایران بر تنگه هرمز و حضور حماسی مردم در خیابان‌ها به مدت ۵۰ شب پیاپی، از جمله دستاوردهای مهمی است که نباید اجازه دهیم در رسانه‌های دشمن کمرنگ شود.

حجت‌الاسلام رضائی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نوسانات اقتصادی و مساله احتکار اشاره کرد و گفت: احتکار در زمان عادی حرام است، اما در زمان جنگ و شرایط حساس کنونی، جرم و حرمت آن مضاعف می‌شود. مسئولان، ناظران و بازرسان باید با قاطعیت پای کار باشند و به این مسائل رسیدگی کنند، اما این موضوعات نباید باعث فاصله گرفتن مردم از مسئولان و ایجاد تفرقه شود.

وی همچنین به شبهات مطرح شده درباره عدم پاسخ نظامی ایران به نقض آتش‌بس در لبنان پاسخ داد و تشریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر که با فرماندهی واحد محور مقاومت همراه بود، رژیم صهیونیستی و آمریکا قصد داشتند با نقض آتش‌بس و بمباران گسترده لبنان، در جبهه مقاومت انشقاق ایجاد کنند. با این حال، ایران بلافاصله در واکنش به این اقدام، عبور ۱۵ کشتی توافق شده از تنگه هرمز را سد کرد که این فشار باعث عقب‌نشینی دشمن شد. از سوی دیگر، خود حزب‌الله لبنان نیز با اقتدار اعلام کرد که نیازی به لغو کلی آتش‌بس از سوی ایران نیست و خود توانایی پاسخگویی و مقابله با صهیونیست‌ها را در جنوب لبنان دارد.

خطیب جمعه سنقر در خطبه اول نیز با اشاره به اهمیت موعظه درونی و استقامت در مسیر دین، بیان کرد: تا زمانی که انسان از درون برای هدایت آماده نباشد و خود واعظ خویشتن نگردد، حتی سخنان پیامبران نیز در او اثری نخواهد داشت. وی با استناد به آیات قرآن کریم تاکید کرد که یاری خداوند برای مؤمنان قطعی است و تبلیغ دین، از مصادیق بارز یاری خداوند محسوب می‌شود که پاداش آن در دنیا و آخرت، آرامش و بشارت بهشت خواهد بود.

حجت‌الاسلام رضائی در پایان خطبه‌ها با گرامیداشت روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) و سالروز ولادت با سعادت امام رضا (ع)، به ولایت‌مداری شاهچراغ (ع) اشاره کرد و از خداوند متعال، توفیق خدمتگزاری در مسیر اهل بیت (ع) و پیروزی رزمندگان اسلام را مسئلت نمود.