۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

میکائیلی: آماده‌سازی قشلاق قوزی قورقی برای تکمیل پروژه آبرسانی

مشگین- رئیس اداره امور عشایر مشگین‌شهر از بازدید میدانی پروژه آبرسانی قشلاق قوزی قورقی خبر داد و گفت: عملیات تسطیح محوطه و آماده‌سازی آخرین منبع پیش از افتتاح در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میکائیلی در بازدید از پروژه آبرسانی در قشلاق قوزی قورقی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های اساسی برای جامعه عشایری اظهار کرد: پروژه آبرسانی این قشلاق با هدف بهبود دسترسی عشایر منطقه به آب پایدار در حال پیگیری است.

وی افزود: در ادامه اجرای این طرح، عملیات تسطیح محوطه انجام شده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی محل برای اجرای فنس‌کشی در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره امور عشایر مشگین‌شهر گفت: اجرای این پروژه در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به عشایر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌برداری از تأسیسات آبرسانی قشلاقات منطقه ارشق انجام می‌شود.

کد مطلب 6798699

