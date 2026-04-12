به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی میکائیلی در بازدید از پروژه آبرسانی در قشلاق قوزی قورقی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های اساسی برای جامعه عشایری اظهار کرد: پروژه آبرسانی این قشلاق با هدف بهبود دسترسی عشایر منطقه به آب پایدار در حال پیگیری است.

وی افزود: در ادامه اجرای این طرح، عملیات تسطیح محوطه انجام شده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی محل برای اجرای فنس‌کشی در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره امور عشایر مشگین‌شهر گفت: اجرای این پروژه در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به عشایر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌برداری از تأسیسات آبرسانی قشلاقات منطقه ارشق انجام می‌شود.