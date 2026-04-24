امام جمعه سیریک: ملت ایران در حال نگارش تاریخ جدیدی برای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک اظهار کرد: امروز تمام دنیا با نگاه صدق و حقیقت به جمهوری اسلامی ایران مینگرند. این روزها جهان شاهد درهم شکستن هیمنه نظامی و اقتصادی ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس است و ملت بزرگ، متحد و مقاوم ایران، تاریخ جدیدی برای منطقه و جهان مینویسد.
وی با اشاره به موضعگیریهای اخیر ترامپ در قبال ایران و تلاش او برای بهرهبرداری از اختلافات داخلی، افزود: ترامپ به دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان کشور است و طمع کرده که شاید روزی در میان مسئولان تفرقه ایجاد شود، اما غافل از اینکه هیچ گونه اختلافی میان مسئولان و مردم وجود ندارد و مسئولان این حقیقت را ثابت کردهاند.
امام جمعه سیریک با بیان اینکه «دست الله، رهبری معظم، ولایت مطلقه فقیه نگاهدارنده ملت ماست»، تصریح کرد: اگر امروز موفقیتی به دست میآوریم، سرمنشأ آن از سوی خداست و ملت ایران نیز به این نتیجه رسیده است که دست خدا در همه موفقیتها دخیل است.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی روز ملی خلیج فارس، خاطرنشان کرد: روز ملی خلیج فارس نزدیک است و ما آماده هستیم که چنانچه خطایی از آمریکاییها سر بزند، آنها را در خلیج فارس دفن کنیم.
وی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یاریگر تمام آزادیخواهان جهان دانست و تأکید کرد: امروز نبرد، یک نبرد هیبریدی است؛ هر چقدر نور کاهش یابد، ظلم بیشتر خواهد آمد.
حجتالاسلام والمسلمین سالاری در پایان گفت: همانطور که خون امام حسین (ع) اسلام را زنده نگه داشت، خون شهیدان مدرسه میناب و خون شهید رهبر نیز در ادامه راه آن حضرت، برای حفظ اسلام و انقلاب جاری است.
