خلیج فارس گورستان متجاوزان به ایران اسلامی؛ این آب خاک ماست

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: تاریخ معاصر ایران پر است از نشانههایی که به دشمنان فهماند این سرزمین برای متجاوزان جای امنی نیست. از صحرای طبس که شنهای روان آن، مقتدرترین ارتش جهان را در کام خود فرو برد تا آبهای نیلگون خلیج فارس که ناوهای جنگی متجاوز را به اعماق خود فرستاد. گویی تقدیر الهی بر این تعلق گرفته که هر متجاوزی به این خاک پاک، در یکی از همین دو گورستان تاریخیشان آرام گیرد: یا در شنهای طبس و یا در اعماق خلیج فارس.
امروز که دشمنان خبیث و رذل بار دیگر نقشههای شوم خود برای تاراج منابع ایران و به هم ریختن امنیت کشور را طراحی کردهاند، باید بدانند ملتی که با امام امت خویش بیعت کرده، توطئهها را یکی پس از دیگری نقش بر آب خواهد کرد. بیعت مردم با رهبری، پتکی است بر سر دشمنان و مشتی است بر دهان یاوهگویانی که گمان میکنند میتوانند اراده این ملت را بشکنند. خلیج فارس بار دیگر به این متجاوزان نشان خواهد داد که برای همیشه، گورستان مستکبران تاریخ باقی خواهد ماند.
امام جمعه سیریک: خلیج فارس گورستان مستکبران و صهیونیستهای متجاوز خواهد شد
حجتالاسلام محسن سالاری با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان علیه تمامیت ارضی ایران، تأکید کرد: خلیجفارس به گورستان مستکبرین و صهیونیستهایی تبدیل خواهد شد که قصد تعرض به خاک پاک میهن اسلامی ما را داشته باشند؛ همانگونه که صحرای طبس به گورستان متجاوزان تبدیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه شهرستان سیریک، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: دشمنان این مرز و بوم بدانند که غیرت ایرانی هرگز اجازه تعرض به خاک این سرزمین را نخواهد داد.
وی با یادآوری واقعه تاریخی طبس در سال ۱۳۵۹، افزود: آنجا که آمریکا با تکبر و غرور در قالب عملیات طبس قصد ضربه زدن به انقلاب نوپای ایران را داشت، خداوند با قدرت لایزال خود، شنهای صحرا را به قبرستانی برای مستکبران تبدیل کرد. امروز نیز همان دست غیب و همان غیرت ملی در سواحل خلیجفارس و همه جای ایران زنده و بیدار است.
هر گونه ماجراجویی در خلیج فارس، با پاسخی کوبنده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد
امام جمعه سیریک با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس به عنوان هویت تاریخی و ملی ایرانیان، تصریح کرد: خلیج فارس نه تنها شاهرگ حیاتی اقتصاد منطقه، بلکه نماد عزت و سربلندی ایران اسلامی است. دشمنان بدانند هر گونه ماجراجویی در این آبراه حیاتی، با پاسخی کوبنده و پشیمانکننده از سوی نیروهای مسلح و ملت غیور ایران مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاریخ ایران مملو از درسهایی برای متجاوزان است، خاطرنشان کرد: صحرای طبس یک نشانه الهی بود برای تمام تاریخ که بداند ملتی که رهبر و ایمان دارد، هرگز شکستناپذیر است. امروز نیز صهیونیستها و حامیان غربی آنها بدانند که خلیج فارس برای آنها جز ندامت و نابودی دستاوردی نخواهد داشت و همانطور که در طبس سرنگون شدند، در خلیج فارس نیز همین طور خواهد شد.
حجتالاسلام سالاری با تأکید بر وحدت ملی و انسجام اسلامی، گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در برابر توطئههای دشمنان متحد باشیم. مردم شهرستان سیریک همانند سایر نقاط کشور، آماده هرگونه فداکاری برای حفظ تمامیت ارضی و ناموس این کشور هستند.
وی در پایان با اشاره به شهادت امام قائد امت الامام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، خاطرنشان کرد: راه شهدا چراغ فروزانی است که تا همیشه تاریخ، مسیر عزت و سربلندی ایران را روشن خواهد کرد و دشمنان بدانند که نسل امروز نیز ادامهدهنده همان راه پرافتخار است.
امام جمعه بندر خمیر: خلیج فارس قبرستان طمعکاران تاریخ میشود
حجتالاسلام شعیب صالحی با اشاره به طمعورزی دشمنان برای تسلط بر منابع ایران، هشدار داد: آنان که چشم طمع به این سرزمین دارند، بدانند اعماق خلیج فارس پذیرای وجود پلیدشان خواهد بود و خلیج همیشه فارس، قبرستان متجاوزان خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه شهرستان بندر خمیر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت کنونی منطقه و توطئههای دشمنان علیه ایران اسلامی، بیانات مهمی را ایراد کرد.
وی با اشاره به وسوسه همیشگی دشمنان برای تصرف خاک ایران و تاراج منابع آن، گفت: دشمنان خبیث و رذل، از همان قرنها پیش چشم طمع به این سرزمین داشتهاند و امروز نیز با چهرههای جدید و حیلههای تازه به دنبال همان هدف شوم هستند. اما غافل از اینکه تاریخ، تکرار نخواهد شد و این بار خلیج فارس به گورستان طمعکاران تاریخ تبدیل میشود.
امام جمعه بندر خمیر با خلق تصویری جدید از سرنوشت متجاوزان افزود: حرص و طمعی که آنان را به سوی ایران کشانده، خود فرش قرمزی است که آنان را تا اعماق خلیج فارس بدرقه خواهد کرد. خلیج همیشه فارس که هویت تاریخی این ملت است، این بار هویتزداییکنندگان را در کام خود خواهد بلعید.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف انقلاب، تصریح کرد: مردم عزیز ایران بحمدالله با امام امت خویش تجدید بیعت کردند و با همین بیعت، تمام نقشههای شوم دشمن را برای به هم ریختن امنیت کشور، نقشه بر آب کردند. این وحدت، کلید همه پیروزیهاست.
وی با تمجید از بصیرت و هوشیاری ملت ایران، خاطرنشان کرد: دشمنان فکر میکردند با ایجاد تفرقه و ناامنی میتوانند به اهداف شوم خود برسند، اما غافل از اینکه مردم ما هر زمان که پای انقلاب و امنیت کشور در میان باشد، یکپارچه در صحنه حاضر میشوند و مشت محکمی بر دهان یاوهگویان میزنند.
امام جمعه بندر خمیر در پایان با اشاره به جایگاه راهبردی شهرستانهای ساحلی از جمله بندر خمیر، گفت: مردم این خطه از ایران اسلامی که سالهاست با خلیج فارس زندگی میکنند، بهتر از هر کسی میدانند که چگونه باید از این میراث گرانبها محافظت کنند. آنان با نفسهای گرم خود، خلیج فارس را برای همیشه زنده و پویا نگه داشتهاند و اجازه نخواهند داد هیچ متجاوزی به این حریم وارد شود.
حجتالاسلام خانجانی: دشمنان انقلاب در مسیر نابودی قرار دارند
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاشهای بیوقفه دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی، اظهار داشت: دشمنان انقلاب و ایران اسلامی با وجود تمامی توطئهها و دسیسههای خود، در مسیر نابودی قرار گرفتهاند و به زودی شاهد شکست نهایی آنان خواهیم بود.
وی با تأکید بر وعده الهی در قرآن کریم مبنی بر زوالپذیری جبهه باطل، خاطرنشان کرد: سنت الهی بر این است که باطل همواره نابود شدنی است و امروز نشانههای ضعف و درماندگی در جبهه استکبار به وضوح قابل مشاهده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان با بیان اینکه دشمنان در محاسبات خود اشتباه کردهاند، تصریح کرد: آنها گمان میکردند با فشار حداکثری و جنگ نرم میتوانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند، اما غافل از اینکه ملت هوشیار ایران اسلامی هر روز مقاومتر از گذشته در صحنه حضور دارند.
خانجانی اضافه کرد: جبهه استکبار بداند که اگر از مسیر دشمنی با ملت ایران بازنگردد، شکست ذلتباری در انتظار او خواهد بود و به حول و قوه الهی، بزودی نابودی کامل آنان را شاهد خواهیم بود.
