به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان باید از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرد، چرا که بسیاری از اقوام با وجود قدرت، ثروت و جمعیت فراوان، به دلیل دلبستگی به دنیا راه نابودی را پیمودند.
وی با اشاره به اهمیت ایمان به غیب در معارف اسلامی افزود: باور به خداوند، فرشتگان، عالم برزخ، بهشت و جهنم از مهمترین جلوههای ایمان به غیب است و انسان مؤمن باید به سنتهای قطعی الهی که در قرآن بیان شده ایمان داشته باشد.
امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه برخی سنتهای الهی مطلق و برخی مشروط هستند، تصریح کرد: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خودشان در مسیر اصلاح یا انحراف گام بردارند و اعمال انسانها در همین دنیا بازتاب خواهد داشت.
حجتالاسلام رضایی ادامه داد: بسیاری از مشکلات، گرفتاریها و نابسامانیهای فردی و اجتماعی نتیجه عملکرد انسانهاست و قرآن کریم نیز بر این موضوع تأکید دارد که انسان نتیجه اعمال خود را خواهد دید، هرچند خداوند بسیاری از خطاها را از روی رحمت میبخشد.
وی با اشاره به موضوع حقالناس و کمفروشی عنوان کرد: کمفروشی تنها محدود به ترازو و بازار نیست، بلکه هر فردی که در مسئولیت خود کوتاهی کند، دچار کمفروشی شده است؛ کارمند، معلم، مدیر و هر مسئولی اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، در حق مردم اجحاف کرده است.
امام جمعه سنقروکلیایی با بیان حکایتی از بهلول و هارونالرشید گفت: کسی که با وجدان کاری فعالیت کند و حق مردم را رعایت کند، برکت الهی در زندگیاش جاری میشود اما کوتاهی و تضییع حقوق دیگران، آثار منفی خود را در زندگی انسان نشان خواهد داد.
حجتالاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایام حج، این فریضه را نماد وحدت مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: حج جلوهای از عزت اسلام و نمایش اقتدار امت اسلامی است و مسلمانان باید از ظرفیت عظیم این اجتماع بزرگ برای همدلی و انسجام بهره ببرند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی اظهار کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و اگر مردم در مصرف آب، برق و گاز مدیریت و صرفهجویی داشته باشند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت.
امام جمعه سنقروکلیایی با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، بر ضرورت تمسک به اهل بیت (ع) تأکید کرد و گفت: محبت و پیروی از اهل بیت (ع) مایه آرامش دل و نجات انسان در دنیا و آخرت است.
حجتالاسلام رضایی در پایان با اشاره به سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر بیان کرد: امروز نیز کشور درگیر جنگ ارادهها و نبرد شناختی دشمنان است و ملت ایران با حفظ وحدت، بصیرت و اعتماد به مسئولان، توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
