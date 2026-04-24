به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبکه اجتماعی ایکس متنی را به انگلیسی به اشتراک گذاشت و نوشت: «حمله به مراکز علمی مانند انستیتو پاستور ایران، کار ما را دشوارتر میکند. اما پرتابکنندههای موشک نمیدانند که دانش در ذهن دانشمندان ما زنده است! با همین دانش، ما قویتر از همیشه برای خدمت به سلامت جهانی برخواهیم خاست.»
وزیر بهداشت با اشاره به حملات آمریکایی صهیونیستی به مراکز درمانی، گفت: قویتر از همیشه به سلامت جهانی خدمت خواهیم کرد.
