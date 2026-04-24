خطیب جمعه بندرعباس: در همه امور ملاک عمل فرمایش رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته بندرعباس، با گرامیداشت فرارسیدن ولادت امام رضا (ع) و روز ملی خلیج فارس، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: دشمن هرچقدر هم از امکانات نظامی برخوردار باشد، در برابر مردم ایران که با ایمان و وطندوستی خود استوار ایستادهاند، شکست خواهد خورد.
وی افزود: ایرانیان جان خود را در طبق اخلاص گذاشتهاند و تا پای جان برای دفاع کشور ایستادهاند.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به تاریخ جنگ تحمیلی و واقعه اصفهان، عنوان کرد: دشمن در گذشته با جنگ نظامی و محاصره دریایی به هدف نرسید و اکنون به دنبال ایجاد اختلاف داخلی است، اما بداند که هیچگاه به اهداف شوم خود دست نمییابد.
میرزاده با تأکید بر تبعیت از رهبر معظم انقلاب، گفت: در همه امور، ملاک، فرمایش رهبری است. مردم به دستور ایشان در صحنه حاضرند و میدان را رها نمیکنند. مردم ایران میگویند هرگز زیر بار ذلت نمیروند و مسئولان باید در دیپلماسی به این عزتملی توجه داشته باشند.
وی افزود: نیروهای مسلح با اقتدار و تعهد در میدان هستند و پیروزی نهایی از آنِ ماست. در جنگ تحمیلی سوم و عملیات دشمن در اصفهان، قدرت الهی را دیدیم و در برابر دشمن ایستادیم.
امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صداقت مسئولان، گفت: انتظار نداریم همه مسائل محرمانه علنی شود، اما صداقت با مردم خط قرمز ماست. همچنین مهربانی و خدمت به مردم، از ویژگیهای بارز امام رضا (ع) است و مدیران باید خدمت به اربابرجوع را در اولویت قرار دهند.
میرزاده با اشاره به شرایط جنگی کشور، تصریح کرد: امروز همه باید در میدان باشیم و از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. در جنگ اخیر، با تدبیر مدیران استانی، امور مردم با کمترین مشکل پیگیری شد.
وی در پایان با انتقاد از صفهای طولانی بنزین در شهر، آن را یکی از معضلات اصلی دانست و خواستار اقدام فوری برای رفع آن شد و گفت: هرچند بخشی از راهکارها در تهران تعیین میشود، اما در استان نیز با همکاری دستگاه قضایی، انتظامی و دستگاههای اجرایی باید برای حل آن تلاش کرد. همچنین تقوا و حقگویی، شعار محوری قرآن کریم است.
