امام جمعه موقت بندرعباس: نیروهای مسلح با اقتدار پاسخ دشمن را دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به تحرکات اخیر دشمن در خلیج فارس افزود: در شب‌های گذشته برخی شیطنت‌ها از سوی دشمن انجام شد ولی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار وارد عمل شدند و پاسخ لازم را دادند.

وی با قدردانی از مرزداری نیروهای مسلح گفت: امروز مسئولان و رؤسای سه قوه در کنار مردم قرار دارند و ملت ایران نیز با وحدت و همدلی، پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

امام جمعه موقت بندرعباس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: نباید اجازه تفرقه‌افکنی در جامعه داده شود و همه باید با حفظ اتحاد و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر تقویت اقتدار کشور حرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرزاده گفت: هر جا مردم احساس کنند دشمن از حدود خود فراتر رفته است، انتظار دارند نیروهای مسلح با صلابت و قاطعیت پاسخ دهند و جمهوری اسلامی نیز در دفاع از ملت و امنیت کشور کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی افزود: حضور پرشور و محکم مردم در میدان، پشتوانه ایی بزرگ برای نیروهای مسلح و فرزندان این ملت در مجموعه‌های دفاعی است.

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک سالروز ولادت امام هادی (ع) و در پیش بودن عید سعید غدیر خم گفت: واقعه غدیر از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین رخدادها در تاریخ اسلام است.

خطیب جمعه بندرعباس افزود: مردم در کنار پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی، باید تقوا در گفتار، رفتار و افکار را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و با رعایت ادب، حق‌الناس و اخلاق اسلامی مراوده و زندگی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرزاده هرمزگان را استانی پیشگام در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور دانست و بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی و همدلی تأکید کرد.