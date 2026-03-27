به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عطاالله میرزاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به لزوم هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های دشمن افزود: گاهی ممکن است برخی از مسئولان کشور از روی غفلت سخن اشباهی بگویند، دشمن در این شرایط آن اشتباه را به عنوان نشانه‌ای از اختلاف، تفرقه و جدایی مسئولان از مردم، بزرگ جلوه می‌دهد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس گفت: البته ما باید به آن مسئول تذکر دهیم، اما نباید در زمین دشمن بازی کنیم و موجب خوشنودی دشمن شویم.

وی افزود: ما عقیده داریم که ولی فقیه ما نائب ولی عصر (عج) است بنابراین اگر ولی فقیه ما بگوید بجنگید با تمام وجود باید نبرد کنیم و اگر بگوید جنگ تمام است باید بپذیریم.

امام جمعه موقت بندرعباس گفت: برخی در کشور ما به مدیریت کشور اعتراض دارند، اما کجای دنیا به دلیل اعتراض برخی‌ها نوع حکومت را عوض می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین عطاالله میرزاده افزود: وضعیت کشور سوریه را ببینید، در آنجا غربی‌ها جولانی را که دستش به خون هزاران نفر آلوده است برسرکار آوردند.

خطیب جمعه بندرعباس گفت: برخی می‌گفتند بهتر است هزینه‌های نظامی را برای ساخت بیمارستان، مدرسه و زیرساخت‌ها مصرف کنیم، اما باید به آن‌ها بگوییم که اگر اینکار را می‌کردیم چگونه می‌توانستیم در مقابل دشمنی که بیمارستان‌ها و مدارس و زیرساخت‌های مارا نابود می‌کند ایستادگی کنیم.

وی تغییر نظام، تجزیه ایران و نابودی توان نظامی کشور را از اهداف دشمن دانست وافزود: در این جنگ دشمن به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید و این نشان دهنده پیروزی ما است.

امام جمعه موقت بندرعباس گفت: این جنگ آزمون الهی است و خداوند به مومنان وعده پیروزی داده است.