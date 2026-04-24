به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در نظام اقتصادی جهانی افزود: آمریکا با همراهی عربستان، ایرانِ دوران پهلوی و صدام، ساختاری در حوزه نفت شکل داد که دلار را به پشتوانه نفت تبدیل کرد؛ اما اکنون ۸۰ درصد نفت ما با یوان چین معامله می‌شود و انحصار دلار شکسته می‌شود.

وی بیان کرد: تنگه هرمز یک بمب هسته‌ای است؛ در اختیار ماست و قطعاً به غرب بازنخواهد گشت. همین اخیراً عوارض عبور از تنگه دریافت شد که قدمی بزرگ است.

خطیب جمعه رامشیر با تأکید بر ضرورت صبر و استقامت ادامه داد: اغلب کشورهای اسلامی تولیدکننده نفت، راهی جز عبور از تنگه هرمز ندارند. این یعنی دلار ضعیف می‌شود و ریال تقویت می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور ۵۴ شبِ مردم در خیابان‌ها و پویش جانفدا با بیش از ۳۰ میلیون نفر را دو جلوه بی‌نظیر در تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: این عدد یعنی قدرت میدان و توان دیپلماسی. کدام کشور جز ایران چنین قدرتی دارد که برابر آمریکا بایستد؟

وی با تقدیر از موضع متحد سران سه قوه، فرماندهان سپاه و ارتش اظهار کرد: دیشب دیدید که نسیمی از وحدت وزید. پیام دیشب گفت: در ایران تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما ایرانی انقلابی هستیم.

امام جمعه رامشیر همچنین خواستار نظارت شدیدتر بر قیمت اقلام ضروری شد و گفت: نباید با سوءاستفاده‌گران، مخصوصاً کله‌گنده‌ها، مماشات شود.