به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته و به مناسبت وفات حضرت خدیجه کبری سلام‌الله‌علیها، با اشاره به مقطع تاریخی شعب ابی‌طالب، آن دوران را جلوه‌ای روشن از استقامت، ایثار و وفاداری در تاریخ اسلام توصیف کرد.

وی گفت: محاصره اقتصادی و اجتماعی بنی‌هاشم در شعب ابی‌طالب نمایش عینی یک نبرد ترکیبی بود و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در کنار حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها، با صبر و ایمان از این آزمون بزرگ عبور کردند.

امام جمعه رامشیر افزود: حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها تمام ثروت خود را در راه حمایت از پیامبر اسلام و حفظ دین هزینه کرد و این ایثار به اندازه‌ای بزرگ بود که جبرئیل امین از سوی خداوند سلام ویژه الهی را به ایشان ابلاغ کرد.

حجت‌الاسلام هاشمی توضیح داد: استقامت در شعب ابی‌طالب سه دستاورد مهم داشت؛ تقویت ایمان مسلمانان، افشای چهره واقعی دشمنان اسلام و شکل‌گیری یک جامعه مقاوم که در برابر تحریم، فشار اجتماعی و جنگ روانی ایستادگی کرد.

وی با تطبیق این مقطع تاریخی با شرایط امروز گفت: امروز نیز درگیر جنگ ترکیبی هستیم و راه عبور از این فشارها، ایستادن در کنار ولایت، همبستگی اجتماعی و صبر فعال است.

امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از خطبه‌ها و به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی علیه‌السلام، کرامت اخلاقی و سخاوت آن حضرت را الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی دانست و گفت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تمرین اخلاق نیک و گذشت است.

حجت‌الاسلام هاشمی در ادامه با اشاره به مشکلات جامعه کارگری شهرستان بیان کرد: جمعی از کارگران شرکتی در بیدبلند، بیش از سه سال است که حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند و این موضوع ظلمی آشکار و هتک حرمت عزت انسانی است.

وی افزود: اینکه شرکتی به بهانه ورشکستگی ابتدا اموال خود را جابه‌جا کند و کارگر را با مطالبات معوق رها سازد، ناشی از ضعف قانونی است و باید با آن برخورد قاطع شود.

امام جمعه رامشیر خطاب به مسئولان قضایی گفت: انتظار می‌رود با ورود جدی و فوری به این پرونده، حقوق این کارگران از متخلفان گرفته شود و عدالت با سرعت اجرا گردد.

حجت‌الاسلام هاشمی تأکید کرد: از مسئولان استان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود با نظارت مؤثر بر شرکت‌های پیمانکاری، اجازه تداوم چنین بی‌عدالتی‌هایی را ندهند.

وی در پایان از مجلس شورای اسلامی خواست؛ قانونی شفاف و بازدارنده تصویب شود تا حقوق کارگران حتی در شرایط بحرانی شرکت‌ها تضمین شده و تضییع‌ناپذیر باشد.