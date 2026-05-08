به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سلمان هاشمی در خطبههای نمازجمعه این هفته با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و اظهار کرد: طبق فرمایش آن حضرت، سه ویژگی انسان را از حوادث و آسیبهای دنیا و آخرت مصون میکند؛ دعا هنگام گرفتاریها، استغفار در همه حال و شکرگزاری در برابر نعمتهای الهی.
وی با تأکید بر اهمیت شکر نعمت افزود: یکی از آسیبهای جدی در زندگی اجتماعی، مقایسه کردن خود با دیگران است؛ در حالی که انسان باید نعمتهایی را که خداوند به او عطا کرده ببیند و قدردان باشد. بسیاری از افراد ممکن است از نظر ظاهری امکانات فراوانی داشته باشند، اما از آرامش و آسایش واقعی در زندگی بیبهره باشند.
امام جمعه رامشیر ادامه داد: گاهی انسان امکانات مادی محدودی دارد اما خداوند به او سلامت، آرامش خانوادگی، همسر مهربان و فرزندان صالح عطا کرده است که اینها از بزرگترین نعمتها به شمار میروند.
وی همچنین به مسئله تربیت فرزندان اشاره کرد و گفت: والدین نباید فرزندان خود را با دیگران مقایسه کنند، زیرا خداوند به هر انسانی استعداد ویژهای داده و باید همان استعداد شناسایی و تقویت شود.
حجتالاسلام هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و اقدامات آمریکا اشاره و بیان کرد: آمریکا پس از شکستهای متعدد در منطقه تلاش دارد با اقدامات تحریکآمیز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز قدرتنمایی کند، اما محاسبات آنها درباره توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اشتباه است.
وی با اشاره به توانمندیهای نیروهای مسلح کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در صورت هرگونه تهدید یا تجاوز، توانایی پاسخگویی قاطع را دارد و دشمنان باید بدانند امنیت منطقه قابل بازی با منافع ملت ایران نیست.
امام جمعه رامشیر افزود: دشمنان تصور میکنند با فشارهای سیاسی و اقتصادی میتوانند ایران را وادار به عقبنشینی کنند، در حالی که جمهوری اسلامی در کنار اقتدار دفاعی، مسیر دیپلماسی و تعامل با کشورهای منطقه را نیز دنبال میکند.
وی در ادامه به موضوع گرانی و گرانفروشی در بازار اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط بیرونی است، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد سوءاستفاده عدهای سودجو هستیم که با احتکار کالا یا گرانفروشی به مردم فشار وارد میکنند.
امام جمعه رامشیر با بیان اینکه برخی افراد از شرایط اقتصادی سوءاستفاده میکنند، تأکید کرد: احتکار کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و مواد غذایی برای کسب سود بیشتر اقدامی غیراخلاقی و خلاف شرع است و با روحیه دینی و انسانی سازگار نیست.
وی از دستگاههای نظارتی و مدعیالعموم خواست نظارتها را جدیتر دنبال کنند و گفت: نظارتها باید بازدارنده باشد و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده از بین برود.
حجتالاسلام هاشمی همچنین بر نقش مردم در مقابله با گرانفروشی تأکید کرد و گفت: اگر مردم موارد تخلف و احتکار را گزارش دهند و نسبت به قیمتها حساس باشند، بسیاری از سودجویان جرأت ادامه تخلف را نخواهند داشت.
امام جمعه رامشیر در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران مردمی نجیب، مؤمن و انقلابی هستند و همانگونه که در صحنههای مختلف از انقلاب و کشور دفاع کردهاند، در عرصه مقابله با سودجویان اقتصادی نیز میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.
نظر شما