اقتدار امروز ایران مرهون تصمیم راهبردی رهبری برای «قوی شدن» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه، امنیت و اقتدار کنونی نظام جمهوری اسلامی را مرهون نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: امروز تمام دنیا در برابر عظمت ایران و نیروهای مسلح سر تعظیم فرود آورده‌اند. این اقتدار حاصل نصرت الهی، وحدت کلمه مردم، اخلاص، آگاهی و بصیرت سیاسی ملت و قدرت بازدارنده نظامی است.

وی با اشاره به شرایط هشت سال دفاع مقدس که به گفته رهبر انقلاب «حتی سیم خاردار هم نداشتیم»، بیان کرد: اولین تصمیم راهبردی حضرت آقا این بود که «باید قوی شویم» و امروز هرچه قدرت، عزت و امنیت داریم مرهون همین تفکر است.

خطیب نماز جمعه رامشیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، به تبیین مقام شفاعت پرداخت و گفت: شفاعت پارتی‌بازی نیست بلکه ضابطه‌مند است. خداوند این مقام را به حضرت معصومه (س) عطا کرده و زیارت‌نامه مأثور از امام معصوم برای ایشان نیز نشانه عظمت جایگاهشان است.

هاشمی در ادامه با اشاره به آیات قرآن درباره مذاکره با دشمن، هشدار داد: اگر دشمن تمایل واقعی به صلح داشته باشد، اشکالی ندارد اما نباید فریب خورد. اگر شواهد نشان دهد دشمن قصد خیانت دارد، باید صریح اعلام کرد که پیمان لغو است.

وی، طرح محاصره دریایی آمریکا را «مضحک» خواند و تأکید کرد: ایران جزیره نیست و ناوهای آمریکایی جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند. در همین شرایط، ایران نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت به هند فروخته و بیش از ۸۰ درصد نفت کشور توسط چین خریداری می‌شود.

امام جمعه رامشیر، آتش‌بس در لبنان را نشانه شکست اسرائیل دانست و افزود: نتانیاهو وعده نابودی حماس و حزب‌الله را داد اما پس از یک سال و نیم جنگ، حزب‌الله نه تنها تضعیف نشد بلکه قوی‌تر شد. آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار صهیونیست از شمال فلسطین اشغالی، نشانه شکست قطعی دشمن است.

وی در پایان با تمجید از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از خیران دعوت کرد با مشارکت در «حساب ۱۰۰ امام» که حساب صدقه و قرض‌الحسنه است، برای حل مشکل مسکن نیازمندان اقدام کنند.