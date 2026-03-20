هاشمی: وعده الهی پیروزی مسلمانان را تضمین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رامشیر با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: قرآن کریم بارها تأکید کرده است که خداوند کسانی را که دین او را یاری کنند یاری خواهد کرد و تحقق این وعده الهی در گرو ایمان، عمل، صبر، توکل و آمادگی است.

امام جمعه رامشیر ادامه داد: نخستین شرط نصرت الهی ایمان به وعده‌های خداوند است و در کنار آن یاری عملی دین، صبر و استقامت در میدان و توکل به خداوند متعال قرار دارد.

وی بیان کرد: در طول تاریخ نیز نمونه‌های فراوانی از تحقق وعده‌های الهی وجود دارد و داستان‌های قرآنی مانند نبرد طالوت و جالوت نشان می‌دهد که حتی گروهی اندک با ایمان و استقامت می‌توانند بر قدرت‌های بزرگ پیروز شوند.

هاشمی گفت: امروز نیز برخی کشورها تصور می‌کنند قدرت‌های بزرگ می‌توانند امنیت آنها را تضمین کنند اما تجربه‌های اخیر نشان داد که این قدرت‌ها تنها به دنبال منافع خود هستند.

وی افزود: کشورهایی که اجازه دادند پایگاه‌های نظامی در اختیار دشمنان قرار گیرد باید بدانند که چنین اقداماتی آنها را از پیامدهای جنگ مصون نخواهد کرد.

امام جمعه رامشیر با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود با قدرت ایستاده و نیروهای مسلح کشور با تکیه بر توان داخلی دستاوردهای مهمی در حوزه‌های آفندی و پدافندی به دست آورده‌اند.

وی ادامه داد: امروز علاوه بر قدرت نظامی، حضور مردم در صحنه نیز یکی از مهمترین پشتوانه‌های نیروهای مسلح است و همین حضور مردمی قدرت و روحیه مضاعفی به مدافعان کشور می‌بخشد.

هاشمی اظهار کرد: حضور مردم در تجمعات مردمی، حمایت از نیروهای مسلح و تقویت روحیه رزمندگان از جمله ابزارهای مهم در مقابله با دشمنان است.

وی همچنین نسبت به تأثیرگذاری رسانه‌های معاند هشدار داد و گفت: این رسانه‌ها تلاش می‌کنند با انتشار اخبار نادرست و القای ناامیدی روحیه مردم را تضعیف کنند، در حالی که حضور و وحدت مردم عامل اصلی پیروزی خواهد بود.

امام جمعه رامشیر در پایان بیان کرد: مدیریت تنگه هرمز معادلات منطقه را تغییر داده و جمهوری اسلامی ایران با قدرت در معادلات منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کند.