هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت انسداد آزادراه تهران - پردیس در پی رانش زمین، گفت: ساعت ۱۶:۲۰ امروز در کیلومتر ۶ مسیر پردیس به سمت تهران، حدود ۳۰۰ متر مانده به آخرین تونل، ریزش رخ داد.
وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده و عملیات آواربرداری با جدیت در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آواربرداری انجام شده و این عملیات با دقت پیش میرود تا در صورت وجود فرد یا خودرویی در زیر آوار، امکان نجات فراهم باشد، هرچند تا این لحظه هیچ نشانهای از محبوس شدن افراد یا خودروها مشاهده نشده است.
وی یادآور شد: برآوردها نشان میدهد تا حدود سه ساعت آینده عملیات آواربرداری به پایان میرسد و محور بازگشایی خواهد شد.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه هیچ خسارت جانی یا مالی ناشی از تردد خودروها گزارش نشده است.
