آزادراه پردیس - تهران بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از بازگشایی آزادراه پردیس - تهران پس از وقوع حادثه رانشی خبر داد و گفت: این محور با انجام عملیات سریع آواربرداری، هماکنون زیر عبور ترافیک قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ساخت در پی وقوع حادثه رانشی در آزادراه پردیس - تهران که منجر به انسداد موقت این مسیر شد، با حضور میدانی در محل حادثه، ابعاد خسارت را مورد بررسی قرار داد و دستورات لازم را برای تسریع در پاکسازی، بازگشایی و ایمنسازی محدوده صادر کرد.
وی گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای اجرایی شرکت احداث آزادراه با همکاری نیروهای اورژانس و ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران در محل حاضر شدند و عملیات آواربرداری را آغاز کردند.
بازوند یادآور شد: با بسیج فوری نیروهای عملیاتی و تلاش مستمر عوامل حاضر در صحنه، عملیات پاکسازی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و پس از ایمنسازی کامل مسیر، آزادراه پردیس - تهران مجدداً بازگشایی شد و هماکنون تردد در این محور برقرار است.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه هیچگونه خسارت جانی گزارش نشده است.
