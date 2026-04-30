رانش زمین محور خوی - قطور را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیبنژاد در این زمینه اظهار داشت: به دلیل وقوع رانش زمین در محدوده نزدیکی پل هوایی ریلی (محور ۱۵ کیلومتری خوی قطور)، سطح جاده دچار آسیب جدی شده و در حال حاضر تردد هرگونه خودرو در این مسیر غیرممکن است.
وی افزود: تیمهای فنی و کارشناسان راهداری بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و عملیات بازسازی و بازگشایی مسیر را آغاز کردهاند؛ اما با توجه به حجم رانش، ایمنسازی جاده زمانبر خواهد بود.
فرمانده پلیس راه خوی تأکید کرد: از تمامی همشهریان و مسافران عزیز تقاضا میشود برای حفظ ایمنی خود، از اصرار بر تردد در این مسیر خودداری کرده و تا اعلام رسمی بازگشایی جاده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
مدیر ستاد بحران فرمانداری خوی نیز اعلام کرد: در پی وقوع رانش زمین در جاده مرزی خوی-رازی، بخشی از این مسیر به طول ۲۰ متر و عمق ۲ متر دچار رانش ، فرورفتگی و شکستگی شده است.
وی افزود: عوامل راهداری و شرکتهای عمرانی مستقر در جاده در حال ایجاد مسیر موقت برای تسهیل عبور و مرور در این جاده مهم و استراتژیک مرزی هستند.
