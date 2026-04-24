به گزارش خبرنگار مهر و به تایید روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، صداهای مهیبی که از ساعاتی پیش در بخش‌هایی از شهر کرمانشاه شنیده می‌شود، دلیل امنیتی یا حادثه‌ای ندارد و صرفاً مربوط به یک عملیات خنثی‌سازی است.

بر این اساس، منشأ این صداها انجام عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده آمریکایی-صهیونیستی است که توسط نیروهای متخصص نظامی و با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انهدام هستند.

با توجه به اینکه این فرآیند کاملاً تحت کنترل نیروهای ذی‌ربط در حال انجام است، تاکید می‌شود که جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد و شهروندان به شایعات توجه نکنند.