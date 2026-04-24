کارشکنی جدید آمریکا در روند مذاکرات؛ اعمال تحریم های جدید علیه ایران  

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ۳۴۴ میلیون دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با ایران را در چارچوب تشدید فشار علیه این کشور مسدود کرد.

سی ان ان به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم کرده‌ است.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در تلاش برای توجیه این اقدام که با هدف کارشکنی در روند مذاکرات و اعمال فشارهای بیشتر بر تهران انجام شده است، مدعی شده که واشنگتن پول‌هایی را که تهران تلاش می‌کند به خارج از کشور منتقل کند یا تمام کانال‌های تامین مالی این کشور را ردیابی خواهد کرد.

بسیاری از مقامات سیاسی کشورهای مختلف از جمله دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات، واشنگتن را به عنوان عامل اصلی ایجاد بن بست در روند مذاکرات به رسمیت شناخته اند.

در همین رابطه «مشاهد حسین سید» وزیر سابق اطلاع‌رسانی پاکستان و عضو مجلس سنا در گفتگو با المیادین ابراز امیدواری کرد که دور دوم مذاکرات بین دو طرف برگزار شود و این امر در صورت لغو محاصره دریایی ایران توسط ترامپ محقق خواهد شد.

حسین سید با تاکید بر نقش فعال پاکستان در روند مذاکرات ابراز داشت که رهبری ایران با درخواست فرمانده ارتش پاکستان که به مدت ۳ روز در این کشور بود، برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرد. ایران انتظار داشت محاصره آمریکا لغو شود و این حق آنها بود، اما متاسفانه ترامپ این کار را نکرد.

وی در این گفتگو ابراز داشت که محاصره آمریکا، مانع اصلی در برابر دور دوم مذاکرات است و این محاصره از نظر قانونی و اخلاقی اشتباه است.

این مقام پاکستانی ادامه داد: اکنون توپ در زمین آمریکایی‌ها است و آنها باید تصمیم بگیرند. اعمال محاصره بر بنادر ایران اقدامی اشتباه است و اگر ادامه یابد، هیئت مذاکره‌ کننده ایران به اسلام‌ آباد نخواهد آمد.