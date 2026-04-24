روایت وزیر سابق پاکستانی از اقدام ترامپ برای شکست مذاکرات 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مشاهد حسین سید» وزیر سابق اطلاع‌رسانی پاکستان و عضو مجلس سنا در گفتگو با المیادین تاکید کرد که کنار هم قرار دادن طرفین ایرانی و آمریکایی در یک اتاق و بر سر یک میز، دستاورد مهمی برای پاکستان بود.

وی ابراز امیدواری کرد که دور دوم مذاکرات بین دو طرف برگزار شود و این امر در صورت لغو محاصره دریایی ایران توسط ترامپ محقق خواهد شد.

حسین سید با تاکید بر نقش فعال پاکستان در روند مذاکرات ابراز داشت که رهبری ایران با درخواست فرمانده ارتش پاکستان که به مدت ۳ روز در این کشور بود، برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرد. ایران انتظار داشت محاصره آمریکا لغو شود و این حق آنها بود، اما متاسفانه ترامپ این کار را نکرد.

وی در این گفتگو ابراز داشت که محاصره آمریکا، مانع اصلی در برابر دور دوم مذاکرات است و این محاصره از نظر قانونی و اخلاقی اشتباه است.

حسین سید با اشاره به اینکه انتظار دارد ترامپ موضع خود را تغییر داده و محاصره را لغو کند، افزود: ما با تهران و واشنگتن در تماس هستیم و آنها نیز با فرمانده ارتش در تماس هستند و طرف ایرانی با بازگشایی تنگه هرمز انعطاف‌پذیری نشان داده است.

این مقام پاکستانی ادامه داد: اکنون توپ در زمین آمریکایی‌ها است و آنها باید تصمیم بگیرند. اعمال محاصره بر بنادر ایران اقدامی اشتباه است و اگر ادامه یابد، هیئت مذاکره‌ کننده ایران به اسلام‌ آباد نخواهد آمد.

وی با تاکید بر این نکته که ترامپ به شدت به پایان جنگ نیاز دارد، تاکید کرد که وی نمی‌تواند در آن پیروز شود و در تمام تلاش‌هایش شکست خورده است و انتظار داریم محاصره را لغو کند.

حسین سید ادامه داد که نتانیاهو یک گانگستر در خاورمیانه و عامل اصلی جنگ افروزی است و این جنگ، جنگ اوست. نتانیاهو از طریق باج‌گیری و پرونده‌های اپستین، ترامپ را وارد این جنگ کرد. وی سعی کرد ترامپ را متقاعد کند که عملیات علیه ایران آسان خواهد بود و این فرضیه اشتباه از آب درآمد.

این مقام سابق پاکستانی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی، صلح نمی‌خواهد، بلکه صهیونیسم «اسرائیل بزرگ» را می‌خواهد، اما ما این نظریه را رد می‌کنیم.

وی به روحیه مبارزه طلبانه ایران و مقاومت مردم آن اشاره و تأکید کرد که دیگر نمی‌توان طرح «اسرائیل بزرگ» را اجرا کرد.

حسین سید در پایان تاکید کرد: اسرائیل خرابکار اصلی است و من خوشحالم که ترامپ به توصیه ما گوش داد و نتانیاهو را برای توقف جنگ در لبنان تحت فشار قرار داد.