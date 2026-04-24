به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیهای از اعمال دور تازهای از تحریمها علیه شبکه جهانی وابسته به تجارت نفت ایران و آنچه «ناوگان سایه» نامیده میشود، خبر داد.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، تحریمهای جدید شامل یک پالایشگاه مستقل چینی و۴۰ شرکت و شناور بینالمللی است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است: «پالایشگاههای مستقل در چین همچنان نقش مهمی در حمایت از اقتصاد نفتی ایران ایفا میکنند.»
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین نام ۲۰ شرکت و ۱۹ کشتی را به فهرست تحریمهای مرتبط با ایران افزوده است.
بنا به اذعان طرفهای میانجی و کارشناسان بینالملل، دولت ترامپ اقدامات متعددی را برای شکست روند مذاکرات آتشبس با ایران و به بن بست کشاندن آن انجام داده است.
