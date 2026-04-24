۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۲

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران؛ تلاش برای به بن بست کشاندن مذاکرات

وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای کارشکنی در روند مذاکرات آتش‌‎بس با ایران، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه شبکه جهانی وابسته به تجارت نفت ایران و آنچه «ناوگان سایه» نامیده می‌شود، خبر داد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، تحریم‌های جدید شامل یک پالایشگاه مستقل چینی و۴۰ شرکت و شناور بین‌المللی است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است: «پالایشگاه‌های مستقل در چین همچنان نقش مهمی در حمایت از اقتصاد نفتی ایران ایفا می‌کنند.»

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین نام ۲۰ شرکت و ۱۹ کشتی را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران افزوده است.

بنا به اذعان طرف‌های میانجی و کارشناسان بین‌الملل، دولت ترامپ اقدامات متعددی را برای شکست روند مذاکرات آتش‌بس با ایران و به بن بست کشاندن آن انجام داده است.

    • IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      راستش به این میگن نتیجه تلاش برای مذاکرات …

