روایت عاموس هوکشتاین از «بدترین سناریو» برای پایان جنگ ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عاموس هوکشتاین فرستاده سابق آمریکا در خاورمیانه در گفتگو با سی ان ان با اعلام اینکه ایران در حال حاضر کنترل اوضاع را در دست دارد، گفت که ایران ثابت کرده است که برای سال‌های آینده بر تنگه‌ ها مسلط خواهد بود.

هوکشتاین تصریح کرد که مسئله تنگه هرمز اکنون روی میز مذاکرات است، مسئله‌ای که قبلاً روی میز نبود، زیرا این بحران توسط جنگ ایجاد شده و مذاکره در مورد آن لازم است.

وی افزود که اگر واشنگتن به توافقی دست یابد که به جنگ پایان دهد و بر بازگشایی تنگه هرمز و مسئله هسته‌ای تمرکز کند، اما به برنامه موشکی و برنامه پهپادی نپردازد، این «بدترین سناریو» برای پایان این جنگ خواهد بود.

وی در ادامه گفت: حاکمیت ایران بر کشورش دست نخورده باقی مانده است... علاوه بر اینکه خشم و انتقام‌جویی و شجاعت آن تا حدی افزایش پیدا کرده که در برابر آمریکا به عنوان بزرگترین ارتش جهان و اسرائیل ایستاده است.

این مذاکره کننده ارشد آمریکایی ابراز داشت که خطر واقعی برای بازگشت به درگیری وجود دارد، زیرا ایران در حال حاضر کنترل اوضاع را در دست دارد و صرف نظر از وجود محاصره آمریکا، برتنگه مسلط است.

هوکشتاین افزود که اگر بسته شدن هرمز ادامه یابد، تأثیرات اقتصادی بدتر و بدتر خواهد شد و در نهایت فاجعه‌بار خواهد بود.

در همین رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز آمریکا گزارش داد که اوضاع اخیر نشان می‌دهد که تهران همچنان بر تنگه هرمز مسلط است و این امر به آن امکان می‌دهد فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد.

این روزنامه می افزاید که این کنترل به ایران نفوذ بیشتری در هرگونه مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به جنگ می‌دهد.