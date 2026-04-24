به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالعلی پور اکبر کرانی شامگاه جمعه در جمع مردم یاسوج گفت: نزدیک به دو ماه است که شما هر شب حماسهای به یادگار از خود در تاریخ ثبت میکنید. مردم کودون گل احمد شهرستان یاسوج با حضور فعال خود، رتبه اول کشور در این عرصه را کسب کردند.
وی با اشاره به اینکه آغاز تبعید حضرت آقا به ایرانشهر، همراه با بحران سیل بود، ادامه داد: حضرت آقا با دعا و اقدامات عملی خود، از جمله توزیع نان، خرما و امکانات، به کمک مردم سیلزده شتافتند و ستاد امداد را به مدت پنجاه شب و روز فعال نگه داشتند.
مشاور آیتالله اعرافی همچنین به زندانها و شکنجههای تحملشده توسط رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: حضرت آقا با وجود شلاقها و اذیتها مقاومت کردند و در همان دوران نیز به نگارش کتاب و آموزش پرداختند. برخی از آثار ایشان توسط افراد وفادار حفظ و پس از آزادی منتشر شد.
وی از خدمات انساندوستانه رهبر انقلاب نیز یاد کرد: در مشهد، حضرت آقا زمستانها زغال و امکانات مورد نیاز مستضعفان را تأمین میکردند. حتی یادگاریهای شخصی خود و خانواده را نیز به این امر اختصاص میدادند.
حجت الاسلام و المسلمین پور اکبر در ادامه با اشاره به سادهزیستی و رعایت بیتالمال توسط رهبر انقلاب گفت: آقا هیچگاه از بیتالمال برای خود یا خانواده استفاده نکردند و حتی فرزندانشان نیز همین اصول را رعایت میکنند.
وی با تقدیر از حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی گفت: حضور فعال و گسترده خانمها در این حماسهها، در تاریخ بینظیر است و افتخاری بزرگ برای جامعه به شمار میرود.
مشاور آیت الله اعرافی اضافه کرد: همه اقدامات حضرت آقا، از تبعید و زندان گرفته تا حمایت از محرومان، نشاندهنده دلسوزی، شجاعت و تعهد ایشان به مردم و انقلاب است.
