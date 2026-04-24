محسنی: حضور حماسی مردم در حمایت از تمامیت ارضی ایران بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محسنی شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: امروز آنچه در ایران، در خیابان رزمندگان عزیز اسلام، در میدان، در تاریخ ملت ایران، تاریخ معاصر ایران و در ادوار تاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، بدون شک بی‌نظیر است.

وی افزود: آنچه را که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم، حضور مردم در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و البته تمامیت ارضی کشور است که مورد تهاجم دشمنان ایران عزیز قرار گرفته است. آنچه را که تا دیروز دشمنان در راستای کمک به ملت ایران عنوان می‌کردند، امروز دیدیم که حقیقتاً افکاری بود که در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی، دشمنان اسلام و انقلاب در راستای منافع و منابع ایران و تجزیه ایران دنبال می‌کردند و امروز به صورت برهنه در حال وقوع است.

مدیرکل سیاسی استانداری گیلان تصریح کرد: رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، ترامپ، رسماً اعلام می‌کند که به دنبال تجزیه ایران هستیم. امروز آنچه ملت ایران در انظار و افکار عمومی جهان به نمایش می‌گذارند، جلوه‌ای از مقاومت ملت ایران در طول ۸ سال دفاع مقدس است.

محسنی خاطرنشان کرد: در این دوره از جنگ، یعنی جنگ رمضان، دشمن ما یعنی آمریکا برهنه وارد میدان شد و برهنه افکار و نظرات خود را اعلام می‌کند؛ یعنی تصاحب و تجاوز به تمامیت ارضی کشور. بنابراین امروز لازم است همه ملت ایران در کنار رزمندگان عزیز اسلام حاضر شوند.

وی در پایان تأکید کرد: همانطور که بیش از ۵۰ شب پیش مردم آمدند، باید ادامه بدهند تا انشاءالله به پیروزی نهایی برسیم. انشاءالله پرچم ایران همیشه سربلند باشد.