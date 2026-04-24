گمرک گوربلاک ترکیه در مرز مشترک با ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح گمرک گوربلاک در کشور ترکیه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، عمر بولات وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه و جمعی از مقامات ایرانی و ترکیه‌ای روز جمعه برگزار شد.

افتتاح گمرک گوربلاک ترکیه نقش به‌سزایی در توسعه همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران دارد.

گمرک گوربلاک در نقطه مقابل گمرک بازرگان واقع شده و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی کشور محسوب می‌شود.

سالانه حدود ۲۰۰ هزار کامیون ترانزیتی از این گذرگاه مرزی تردد داشته و امسال با ارتقای خدمات، این میزان در سه ماه اخیر به ۴۵ هزار کامیون ترانزیتی رسیده است.

زیرساخت‌های ترکیه برای تجارت با ایران ارتقاء می‌یابد

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه با بیان اینکه باور داریم تجارت با ایران را با سرعت زیادی در پساجنگ گسترش خواهیم داد، گفت: زیرساخت‌های مرزی ترکیه برای سرعت بخشیدن به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ارتقاء می‌یابد.

عمر بولات در مراسم افتتاح گمرک گوربلاک در کشور ترکیه، افزود: در ارتباط با ایران به گذرگاه جاده‌ای اکتفا نمی‌کنیم و گذرگاه ریلی و ترددهای هوایی را نیز تقویت خواهیم کرد.

وی همچنین گذرگاه گوربلاک را مهم‌ترین گذرگاه ترکیه با جمهوری اسلامی ایران دانسته و خاطرنشان کرد: استان آغری و گذرگاه گوربلاک دروازه اروپا به آسیاست و ما نسبت به این ظرفیت به هیچ‌وجه بی‌تفاوت نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد ترکیه به آغاز نهضت احیای گذرگاه‌های زمینی از سال ۲۰۰۳ در ترکیه نیز اشاره کرد و افزود: گذرگاه گوربلاک، نوزدهمین گذرگاهی است که طی این مدت احیا شده تا ظرفیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شود.

بولات در پایان با قدردانی از همدلی مسئولان ایرانی در توسعه تجارت، اضافه کرد: تلاش‌های انجام شده از سوی استاندار آذربایجان‌غربی برای توسعه مبادلات تجاری و ارتباط سازنده دو کشور ستودنی بوده و از آن قدردانی می‌کنیم.