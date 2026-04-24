به گزارش خبرنگار مهر،این پروژه که روز جمعه به بهره برداری رسید به عنوان سومین دستگاه ایکس‌ری کامیونی این گمرک، با هدف تحول در فرآیندهای نظارتی و تسهیل تبادلات مرزی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و توانایی بالایی در ارتقای شاخص‌های امنیتی و نظارتی دارد.

ظرفیت عملیاتی فعلی این سامانه روزانه ۴۰ دستگاه کامیون و تریلر است، اما زیرساخت‌های فنی ایجاد شده این امکان را فراهم آورده تا در آینده نزدیک، ظرفیت بازرسی و کنترل ناوگان حمل‌ونقل باری تا ۸۰۰ دستگاه در شبانه‌روز افزایش یابد.

راه‌اندازی سامانه شهید باکری گامی استراتژیک در جهت تحقق تجارت هوشمند و کاهش زمان توقف ناوگان باری در نقطه صفر مرزی محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از این تکنولوژی، ضمن تسریع در فرآیند بازرسی محموله‌های صادراتی و وارداتی، دقت در کنترل‌های گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از قاچاق کالا جلوگیری به عمل می‌آید.

استاندار آذربایجان‌غربی و هیئت همراه پیش از مراسم افتتاح، از بخش‌های مختلف گمرک بازرگان بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت عملیات گمرکی، زیرساخت‌های موجود و روند تردد کالا و مسافر قرار گرفتند.