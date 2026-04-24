۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

سامانه پیشرفته ایکس‌ری کامیونی شهید باکری در مرز بازرگان افتتاح شد

سامانه پیشرفته ایکس‌ری کامیونی شهید باکری در مرز بازرگان افتتاح شد

ارومیه - در راستای توسعه زیرساخت‌های تجاری و هوشمندسازی مبادی مرزی، سامانه آشکارساز کامیونی با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک ایران در مرز بازرگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،این پروژه که روز جمعه به بهره برداری رسید به عنوان سومین دستگاه ایکس‌ری کامیونی این گمرک، با هدف تحول در فرآیندهای نظارتی و تسهیل تبادلات مرزی با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شده و توانایی بالایی در ارتقای شاخص‌های امنیتی و نظارتی دارد.

ظرفیت عملیاتی فعلی این سامانه روزانه ۴۰ دستگاه کامیون و تریلر است، اما زیرساخت‌های فنی ایجاد شده این امکان را فراهم آورده تا در آینده نزدیک، ظرفیت بازرسی و کنترل ناوگان حمل‌ونقل باری تا ۸۰۰ دستگاه در شبانه‌روز افزایش یابد.

راه‌اندازی سامانه شهید باکری گامی استراتژیک در جهت تحقق تجارت هوشمند و کاهش زمان توقف ناوگان باری در نقطه صفر مرزی محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از این تکنولوژی، ضمن تسریع در فرآیند بازرسی محموله‌های صادراتی و وارداتی، دقت در کنترل‌های گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از قاچاق کالا جلوگیری به عمل می‌آید.

استاندار آذربایجان‌غربی و هیئت همراه پیش از مراسم افتتاح، از بخش‌های مختلف گمرک بازرگان بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت عملیات گمرکی، زیرساخت‌های موجود و روند تردد کالا و مسافر قرار گرفتند.

