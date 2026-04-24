به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر جمعه در بازدید میدانی از مناطق مرزی و نقاط صفر مرزی استان، با اشاره به شرایط بسیار سخت جغرافیایی در ارتفاعات مرزی، افزود: رزمندگان دلاور مسیرهای صعب‌ العبور و برفی را برای رسیدن به پایگاه‌های عملیاتی به‌صورت پیاده طی می‌کنند و این سطح از فداکاری نشانه ایمان راسخ آنان است.

وی همچنین امنیت پایدار در مرزهای آذربایجان‌غربی را بستر اصلی توسعه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: امروز به برکت مجاهدت رزمندگان و خون پاک شهدای انقلاب، مرزهای استان به معبری امن برای تأمین مایحتاج اساسی مردم و ورود کالاهای راهبردی تبدیل شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی بر تبیین ابعاد ایثارگری نیروهای مسلح برای افکار عمومی نیز تأکید کرد و افزود: کلمات در وصف فداکاری فرماندهان و سربازانی که در شرایط اقلیمی خشن، وظیفه خطیر فرماندهی و حفاظت را بر عهده دارند قاصر است.

رحمانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مرزبان، بر تعهد دولت برای حمایت از نیروهای مستقر در مناطق مرزی تأکید و از فرماندهان میدانی بابت مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه در تامین امنیت پایدار در شمال‌غرب کشور قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید که با همراهی جمعی از فرماندهان نظامی انجام شد، از نزدیک در جریان وضعیت آمادگی دفاعی رزمندگان میهن قرار گرفته و از مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان در حراست از کیان جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.