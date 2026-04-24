به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار بیانیهای ضمن یادآوری رسالت تاریخی خود، مبنی بر پیگیری حقوق تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان، نگهداشت و تداوم اشتغال را اولویت اقتصادی کشور در شرایط کنونی برشمرده و اعلام کرده است که خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی، مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیتپذیری و ایراندوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار میآید.
متن بیانیه اتاق تهران به شرح زیر است:
ایران عزیز روزهای پرتنشی را پشت سر میگذارد که در تاریخ ۱۰۰ساله گذشته کشور، کمتر تجربه شده است. جامعه فعالان اقتصادی نیز به عنوان بخشی از خانواده بزرگ اقتصاد ایران همواره حامی کارزار دفاع از ایران مستقل، سربلند و آزاد بوده و اکنون هم در مسیر دفاع میهنی از این آب و خاک، در کنار آحاد ملت و بویژه مدافعان وطن ایستاده و پشتیبان و خدمتگزار مردم است.
در این شرایط بحرانی و خاص، جامعه بخشخصوصی هم مانند تمام مردم ایران، حقوق و تکالیفی را بر خود فرض میداند. بهرهمندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوقها و مساعدتهای قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است. در سوی دیگر نیز، همدلی با شهروندان و به ویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست.
آنچه اکنون در کشور به عنوان اولویت اقتصادی به شمار میآید، نگهداشت و تداوم اشتغال و جلوگیری از وخامت رنج معیشتی در میان جامعه کشور و بخصوص کارگران عزیز است.
اتاق بازرگانی تهران براساس رسالت تاریخی و ذاتی خود، ضمن بازتاب نظرات فعالان اقتصادی از جمله استقبال از تلاشهای دیپلماتیک و تقدم بخشیدن به روشهای صلحآمیز در حل و فصل اختلافات بینالمللی، بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی تاکید دارد و همچون گذشته، پیگیر حقوق تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان بوده و در آینده نیز این مهم را بیوقفه ادامه خواهد داد. اتاق تهران با یادآوری تکالیف و مسئولیتهای ملی جامعه کارآفرینی کشور، تاکید میکند که حفظ و تداوم اشتغال نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی، از جمله مهمترین اقدامات به منظور پاسداری و پرستاری میهنی در این دوره حساس به شمار میآید.
خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی، مسئولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسئولیتپذیری و ایراندوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار میآید.
اتاق بازرگانی تهران در عین حال که فعالان اقتصادی ایران عزیز را به این تکلیف مهم فرا میخواند، همچنان در احقاق حقوق همه تلاشگران عرصه تولید و تجارت و کارآفرینان، این قهرمانان توسعه و پیشرفت، از پای نخواهد ایستاد و از هر آنچه که برای گردش چرخهای نیرومند اقتصاد ایران عزیزمان ضروری است، دریغ نخواهد کرد.
