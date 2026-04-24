رضا رحمانی عصر جمعه
در نشست مشترک با رئیس کل گمرک کشور، دستور بازگشایی بازارچه مرزی ساریسو برای تقویت مبادلات تجاری، حمایت از معیشت مرزنشینان و تأمین کالاهای اساسی صادر شد.
وی ادامه داد: این اقدام، با هدف تقویت تعاملات مرزی، ایجاد فرصتهای شغلی برای مرزنشینان، رونق اقتصادی محلی و تأمین کالاهای اساسی کشور انجام میگیرد.
تخصیص ۲.۵ درصد عوارض گمرکی ماکو به توسعه زیرساختهای ماکو
همچنین در این نشست مصوب شد ۲.۵ درصد از عوارض مالیاتی محل ماده ۶۰ قانون امور گمرکی که از درآمدهای گمرکی شهرستان ماکو در سال ۱۴۰۵ تحصیل میشود، به ایجاد، تکمیل و توسعه زیرساختهای این شهرستان اختصاص یابد.
این مصوبه با هدف تقویت زیرساختهای استراتژیک ماکو به عنوان یکی از مراکز کلیدی گمرکی شمال غرب کشور، در راستای حمایت از اقتصاد مرزی و تسهیل تجارت مرزی اتخاذ شده است.
شهرستان ماکو به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و نقش مهم در ترانزیت کالا، از این منابع برای پروژههای عمرانی بهرهمند خواهد شد.
کشنده های دپو شده در مرز بازرگان ترخیص می شود
در ادامه، به منظور رفع ازدحام و تسریع تردد کامیون های ترانزیتی ورودی حامل کالاهای فسادپذیر در مرز اوراسیا - اروپا (گمرک بازرگان)، ایجاد مسیر ثانویه اختصاصی برای این کامیونها تصویب شد. این تصمیم برای جلوگیری از تأخیر و حفظ کیفیت کالاها اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد کشندهها و کامیونهای دپو شده در انبارهای گمرک بازرگان، هرچه سریعتر از طریق ثبت سفارش و ترخیص توسط گمرک بازرگان و پایانه مرزی اقدام شود.
این اقدام نیز برای روانسازی ترافیک مرزی و افزایش ظرفیت تجارت منطقهای ضروری است.
نظر شما