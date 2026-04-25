مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز هرمزگان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در استان هرمزگان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۵ و ۶ اردیبهشتماه، به مناسبت گرامیداشت روز هرمزگان، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسلمن فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
پنجم اردیبهشتماه، به نام «روز هرمزگان» نامگذاری شده است. هرمزگان، خاکِ پاکِ همنشین خلیج فارس، با مردمانی خونگرم و مهماننواز، همواره نمادی از صلابت و دلاوری بوده است. این دیار، با فرهنگی غنی، صبوری و استواری را از همزیستی دیرینه با دریا آموخته و در هر گوشهاش، نشانی از تلاش، امید و ایستادگی موج میزند.
در حافظه تاریخی این سرزمین، یاد تلخ حمله هوایی به مدرسه شجره طیبه میناب باقی مانده است؛ حادثهای مرگبار که جان دانشآموزان بیدفاع را گرفت و اندوهی عمیق بر جای گذاشت. آن کودکان معصوم، نمادی از مظلومیت و یادآور دلاوری مردمانی است که با تمام رنجهایی که بر آنان گذشته، همچنان استوار ایستادهاند. دیاری که در کنار زیباییهایش، روایتگر صبر، مقاومت و قلبهایی است که با وجود همه زخمها، همچنان برای زندگی میتپند.
