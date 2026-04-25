۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۰

مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز هرمزگان

ایرانسل به مناسبت روز هرمزگان، به مشترکان ایرانسلی استان هرمزگان، مکالمه رایگان ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز هرمزگان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در استان هرمزگان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۵ و ۶ اردیبهشت‌ماه، به مناسبت گرامیداشت روز هرمزگان، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

پنجم اردیبهشت‌ماه، به نام «روز هرمزگان» نام‌گذاری شده است. هرمزگان، خاکِ پاکِ همنشین خلیج فارس، با مردمانی خون‌گرم و مهمان‌نواز، همواره نمادی از صلابت و دلاوری بوده است. این دیار، با فرهنگی غنی، صبوری و استواری را از همزیستی دیرینه با دریا آموخته و در هر گوشه‌اش، نشانی از تلاش، امید و ایستادگی موج می‌زند.

در حافظه تاریخی این سرزمین، یاد تلخ حمله هوایی به مدرسه شجره طیبه میناب باقی مانده است؛ حادثه‌ای مرگبار که جان دانش‌آموزان بی‌دفاع را گرفت و اندوهی عمیق بر جای گذاشت. آن کودکان معصوم، نمادی از مظلومیت و یادآور دلاوری مردمانی است که با تمام رنج‌هایی که بر آنان گذشته، همچنان استوار ایستاده‌اند. دیاری که در کنار زیبایی‌هایش، روایتگر صبر، مقاومت و قلب‌هایی است که با وجود همه زخم‌ها، همچنان برای زندگی می‌تپند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها