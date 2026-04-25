۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۱

جفاکش: انفجار یک منزل مسکونی در بجنورد یک مصدوم برجای گذاشت

بجنورد – معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی بجنورد گفت: انفجار یک منزل مسکونی در بجنورد در ساعات اولیه بامداد امروز باعث مصدومیت یک نفر شد.

عباس جفاکش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حادثه انفجار یک منزل مسکونی ساعت ۱۲:۰۵ بامداد امروز به مرکز پیام ۱۲۵ اطلاع داده شد و بلافاصله سه گروه از ایستگاه‌های شماره دو، چهار و مرکزی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان با حضور سریع در محل حادثه، حریق را مهار و از گسترش آن جلوگیری کردند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی بجنورد، ادامه داد:یک نفر در جریان انفجار دچار آسیب شد و بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل گردید. وضعیت جسمانی وی تحت نظر پزشکان است و خوشبختانه وضعیت عمومی وی پایدار گزارش شده است.

جفاکش همچنین درباره علت این انفجار گفت:علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده و کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی موضوع هستند. پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

