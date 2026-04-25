۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۰

مشوق‌ سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی تمدید شد

مشوق واگذاری حق بهره برداری زمین برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیرتقاضا محور تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های ۳۱ گانه شهرک‌های صنعتی استانی، مشوق کاهش بخش نقدی (پیش دریافت) قراردادهای واگذاری حق بهره برداری زمین به میزان ۱۰ درصد و با قیمت اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیرتقاضا محور معتبر خواهد بود.

طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، این مشوق‌ در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی در چارچوب ماموریت‌های محوله و بسته حمایتی خاص مصوب هیئت دولت و در جهت تحریک تقاضا، افزایش سرمایه گذاری صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال برای تحقق شعار سال در کشور تدوین شده است.

شهرکها و نواحی صنعتی تقاضامحور که بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت استانی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ تقاضامحور بوده اند و همچنین قراردادهای انصرافی از تاریخ ابلاغ این مصوبه و نیز واگذاری‌های مزایده ای، خارج از شمول این مشوق قلمداد می گردند.

مبنای وضعیت تقاضامحوری یا غیرتقاضامحوری آخرین مصوبه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

سمیه رسولی

