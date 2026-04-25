به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکتهای ۳۱ گانه شهرکهای صنعتی استانی، مشوق کاهش بخش نقدی (پیش دریافت) قراردادهای واگذاری حق بهره برداری زمین به میزان ۱۰ درصد و با قیمت اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ برای شهرکها و نواحی صنعتی غیرتقاضا محور معتبر خواهد بود.
طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، این مشوق در راستای اجرای سیاستهای حمایتی در چارچوب ماموریتهای محوله و بسته حمایتی خاص مصوب هیئت دولت و در جهت تحریک تقاضا، افزایش سرمایه گذاری صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال برای تحقق شعار سال در کشور تدوین شده است.
شهرکها و نواحی صنعتی تقاضامحور که بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت استانی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ تقاضامحور بوده اند و همچنین قراردادهای انصرافی از تاریخ ابلاغ این مصوبه و نیز واگذاریهای مزایده ای، خارج از شمول این مشوق قلمداد می گردند.
مبنای وضعیت تقاضامحوری یا غیرتقاضامحوری آخرین مصوبه هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
