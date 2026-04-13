قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در شهرک های صنعتی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موضوع ابلاغ تمدید شرایط واگذاری و قیمت در فروردین ۱۴۰۵ توسط مشاور مدیرعامل و دبیر هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: «با عنایت به اجرای سیاستهای حمایتی در چارچوب ماموریت های محوله و بسته حمایتی خاص مصوب هیات دولت و همچنین تحریک تقاضا افزایش سرمایه گذاری صنعتی و حمایت از تولید و اشتغال در کشور به استناد اختیارات بند ۷ ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی آن پس از بحث و بررسی هیات مدیره سازمان مجمع عمومی شرکتهای استانی با تمدید اعطای مشوق صدر الذکر تا پایان فروردین ۱۴۰۵، مبنی بر کاهش بخش نقدی پیش دریافت قراردادهای واگذاری حق بهره برداری زمین به میزان ۱۰ درصد و با قیمت اسفند سال ١٤٠٤ موافقت نمود.»