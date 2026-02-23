به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مشوق بهمن ماه واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد.

همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های ۳۱ گانه شهرک‌های صنعتی استانی، بخش نقدی (پیش پرداخت) قراردادهایی که از ابتدای اسفند تا پایان سال ۱۴۰۴ منعقد می‌شود، به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه قیمت‌های شش ماهه دوم سال جاری نیز همچنان معتبر خواهد بود.

این مشوق‌ در راستای حمایت از سرمایه گذاری برای تولید با هدف تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت از متقاضیان همسو با بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صمت برای بخش تولید تدوین شده است.

انصرافی از تاریخ ابلاغ این مصوبه و نیز واگذاری‌های مزایده ای، خارج از شمول این مشوق قلمداد می شوند.