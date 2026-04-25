به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فرهنگ مدیریت مصرف برق، صبح شنبه تفاهمنامهای میان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به امضا رسید.
این تفاهمنامه در نشستی مشترک با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، در محل شرکت توزیع برق منعقد شد.
هدف از این همکاری، گسترش تعاملات فرهنگی، هنری و اجرایی با رویکرد ترویج مصرف بهینه انرژی و بهرهگیری از ظرفیت کودکان و نوجوانان بهعنوان «یاوران انرژی» در خانوادهها عنوان شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی، آن را یک مسئولیت ملی دانست و گفت: آموزش صحیح به نسل امروز، تضمینکننده پایداری منابع انرژی در آینده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی کانون پرورش فکری در انتقال مفاهیم مصرف بهینه برق میتواند نقش مؤثری در کاهش مصرف و حفظ پایداری شبکه ایفا کند.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی ویژه مربیان کانون خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این دورهها، زمینه دریافت گواهینامه مربیگری در حوزه انرژی برای مربیان فراهم میشود.
کودکان مفاهیم صرفهجویی در مصرف انرژی را با ابزار هنر میآموزند
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان نیز با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی این نهاد اظهار کرد: مربیان کانون میتوانند با بهرهگیری از ابزارهای هنری، مفاهیم صرفهجویی در مصرف انرژی را به زبانی ساده و اثرگذار به کودکان و نوجوانان منتقل کنند.
حمیدرضا گوهری با تأکید بر آمادگی کانون برای ایفای نقش در این حوزه، از توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان خبر داد و گفت: برای ارتقای دسترسی کودکان و نوجوانان بهویژه در مناطق روستایی و حاشیهای، ایجاد مراکز فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، در این راستا چهار مرکز سیار و ۲۱ مرکز ثابت پیشبینی شده که هر مرکز سیار قادر است به ۲۵ روستای استان خدمات آموزشی و فرهنگی ارائه دهد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اقداماتی از جمله تولید محتوای آموزشی، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، برگزاری کارگاههای آموزشی و توجه به عدالت آموزشی در مناطق محروم دنبال خواهد شد.
دو طرف در پایان بر تداوم همکاریها در چارچوب ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی تأکید کردند.
