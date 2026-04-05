حمیدرضا گوهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کنونی و همزمان با روزهای جنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان برنامههایی را برای ارتقای روحیه و ایجاد آرامش در میان کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: یکی از این برنامهها، توزیع کتاب در محلات مختلف توسط مربیان کانون است تا کودکان بتوانند در این شرایط، ارتباط خود را با دنیای مطالعه حفظ کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به تلاش مربیان این مجموعه ادامه داد: مربیان کانون با حضور در محلات و حتی کوچهها، کتابها را بهصورت مستقیم به دست کودکان میرسانند تا فرصت مطالعه برای همه فراهم شود.
گوهری خاطرنشان کرد: در برخی موارد، مربیان با استفاده از موتور و امکانات محدود، خود را به نقاط مختلف شهر میرسانند و کتابها را در اختیار بچهها قرار میدهند؛ اقدامی که با استقبال خانوادهها و کودکان همراه بوده است.
وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد حال خوب، کاهش اضطراب و تقویت روحیه کودکان عنوان کرد و گفت: کتاب میتواند در این شرایط، نقش مؤثری در آرامشبخشی و پر کردن اوقات فراغت کودکان ایفا کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان یادآور شد: این روند تا بازگشت شرایط عادی ادامه خواهد داشت و تلاش میشود با برنامههای متنوع فرهنگی، همراهی بیشتری با کودکان و نوجوانان صورت گیرد.
