سنگ بزرگ برای نقل و انتقالات پرسپولیس/ «حدادی» در راه «درویش» نشدن!

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی پس از کنار رفتن رضا درویش به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد تا کنسرسیوم بانکی پس از انتقادهای تند و تیز هواداران، نسبت به عملکرد درویش بخصوص در نقل و انتقالات این باشگاه در سه فصل گذشته رویکردی نسبتا متفاوت را در پیش بگیرد.

از این رو حدادی چاره ای جز تغییر محسوس سیاست های نقل و انتقالاتی و رویکرد کاملاً متفاوت در زمینه جذب بازیکن ندارد. در حالی که درویش در دوران مدیریت خود با خریدهای پرهزینه خارجی که غالباً بازتاب‌های منفی داشتند، شناخته می‌شد، حدادی تصمیم گرفته است که این روند را به کلی تغییر دهد.

پایان دوران خریدهای پرهزینه و بی‌نتیجه خارجی؟

در دوران مدیریت رضا درویش، بسیاری از خریدهای خارجی پرسپولیس با هزینه‌های بالایی همراه بودند که در نهایت با نتایج چندان قابل قبولی همراه نشدند. از جمله این خریدها می‌توان به نام‌هایی چون شیرزود تمیروف، اوسکاس ژوائو، نبیل باهویی و لئاندرو پریرا اشاره کرد که مجموعاً نزدیک به دو میلیون دلار از پرسپولیس دریافت کردند اما تنها ۳ گل به ثمر رساندند. همچنین، شیخ دیاباته با وجود سه گل و نقش در قهرمانی پرسپولیس، بیشتر زمان حضورش به دلیل مصدومیت از میادین دور بود. البته در این میان، بازیکنانی همچون گئوورگی گولسیانی و یورگن لوکادیا عملکرد نسبتا مثبتی داشتند.

حالا حدادی با آگاهی از نقدهای شدید به خریدهای خارجی درویش، تصمیم گرفته است که رویکرد متفاوتی را پیش بگیرد. به جای خریدهای پرهزینه و بی‌نتیجه، او به سراغ جذب بازیکنانی می‌رود که مورد تایید هیئت مدیره و کمیته فنی قرار گرفته‌اند و به شدت به ارزیابی فنی و سلامت جسمانی آن‌ها توجه دارد.

نظارت دقیق هیئت مدیره و کارگروه فنی

در این مسیر، حدادی به وضوح اعلام کرده است که تمامی فرآیند جذب بازیکن تحت نظارت دقیق هیئت مدیره و کارگروهی متشکل از افراد با صلاحیت فنی خواهد بود. این کارگروه ابتدا فنی بودن بازیکن را تایید کرده و سپس پزشکان تیم، سلامت جسمانی او را مورد بررسی قرار خواهند داد. این موضوع به نوعی مقابله با خریدهای عجولانه و بی‌دقت است که در گذشته بارها باعث هدررفت منابع مالی باشگاه شده بود.

از سوی دیگر، برخلاف دوره مدیریت درویش که در آن یکی از اعضای باشگاه نقشی پررنگ در تصمیم‌گیری‌ها داشت، حدادی بر تصمیم‌گیری مستقیم و نظارت اعضای هیئت مدیره در انتخاب بازیکنان تاکید دارد. به این ترتیب، او اعلام کرده که خبری از مشاوران متعدد نخواهد بود و تمامی تصمیمات مربوط به نقل و انتقالات مستقیماً تحت نظارت مدیریت و هیئت مدیره خواهد بود.

شفافیت مالی و مقابله با پرداخت‌های غیرضروری

یکی از مواردی که در دوران مدیریت رضا درویش بارها به نقد کشیده شد، پرداخت‌های کلان به ایجنت‌ها و واسطه‌ها بود که گاهی به دلیل نبود شفافیت مالی، نقدهای زیادی را به همراه داشت اگرچه درویش هرگز چنین موضوعی را نپذیرفت و به صراحت آن را رد کرد.

حدادی در زمان مدیرعامل شدن پرسپولیس وعده داده بود در دوران مدیریت خود، شفافیت کامل در خصوص مبلغ پرداختی به ایجنت‌ها و واسطه‌ها را برقرار خواهد کرد و از پرداخت‌های بی‌مورد و غیرضروری جلوگیری خواهد کرد. حالا باید دید آیا او واقعا مقابل چنین مواردی ایستادگی خواهد کرد یا زور دست های پشت پرده در قراردادها به او نیز خواهد چربید!

مدیرعامل پرسپولیس به خوبی می‌داند که با توجه به برآوردهای مالی که از هزینه‌های بیش از ۳ میلیون دلار برای پرداخت به بازیکنان خارجی در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند باید مقابل هر نوع ریخت و پاش مالی ایستادگی کند و هزینه‌ها را به شکلی منطقی و مقرون به صرفه مدیریت کند.

همه در انتظار اجرای متفاوت حدادی

در دوران مدیریت درویش، پرسپولیس به جذب برخی بازیکنان خارجی گران‌قیمت تمایل داشت، حتی اگر به هر دلیلی نتایج خوبی از آن‌ها حاصل نمی‌شد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، خریدهای پرهزینه‌ای مانند نبیل باهویی، شیخ دیاباته و ژوائو بود اما نباید فراموش کرد مدیرعامل وقت توانست بازیکنان توانمندی همچون ارونوف و لوکادیا را نیز جذب کند که به نوعی خریدهای پرطمطراق و تاثیرگذار در لیگ برتر ایران باشند.

با این حال کفه ترازو در خریدهای بد خارجی سرخ ها به مراتب برتری بیشتری نسبت به بازیکنان خارجی موثر این تیم در دوران درویش داشته است.

او همچنین اعلام کرده است که در صورتی که هر بازیکنی پیشنهادات مالی غیرمنطقی از ایجنت‌های خود داشته باشد، پرسپولیس وارد چنین مذاکره‌ای نخواهد شد و تنها به جذب بازیکنانی خواهد پرداخت که واقعاً در سطح باشگاه قرار داشته و هزینه‌های معقولی داشته باشند.

پیمان حدادی حالا با آزمون بسیار بزرگی روبروست. او باید در نقل و انتقالات، راهی را پیش برود که کمترین نقد را به تصمیمات او وارد کند و سیاست‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس را از گذشته تغییر دهد و به شکلی اصولی‌تر و منطقی‌تر به آن نگاه کند.

او ملزم است با نظارت دقیق هیئت مدیره و کارگروه فنی، همچنین تاکید بر شفافیت مالی و جلوگیری از پرداخت‌های بی‌رویه، نقدهای قبلی را خنثی کند. حال باید دید مدیرعامل فعلی شعار خود برای حرکت خلاف جهت مدیرعامل پیشین را حفظ می کند یا روند کاملا متفاوت دیگری را پیش خواهد گرفت.