توصیه مدیرعامل پرسپولیس به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، AFC روز قبل جدول سهمیهبندی لیگ قهرمانان (نخبگان و دو) را در حالی در خروجی وبسایت خود قرار داد که بر این اساس، تصمیم افزایش تعداد تیمها از ۲۴ به ۳۲ از این فصل اجرا خواهد شد و سهمیه ایران نیز بدون پلی آف افزایش پیدا کرد.
پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در خصوص زمان معرفی نماینده ایران در مسابقات آسیایی فصل آینده توضیحاتی ارائه کرد.
حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشاره به افزایش سهمیه مستقیم ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا اظهار داشت:با توجه به افزایش سهمیه مستقیم ایران در آسیا، دیگر نیازی نیست با عجله و بر اساس تصمیمات غیر فوتبالی نماینده آسیایی خود را معرفی کنیم و تیمهای ایرانی قرار نیست در مرحله پلیآف شرکت کنند. از این رو میتوان بدون عجله و با آرامش کامل لیگ را برگزار کرد و پس از مشخص شدن تیمهای صاحب سهمیه، اقدامات لازم برای معرفی آنها انجام شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: همانطور که بعضا در دورههای قبلی، کشورهای دیگر دیرتر از ایران نمایندگان خود را معرفی کردند و قرعهکشیها نیز انجام شد، این بار نیز ما باید چنین رویهای را در پیش بگیریم تا مسابقات لیگ داخلی با کیفیت و بدون فشار زمانی به پایان رسیده و نماینده های ایران به شکلی کاملا عادلانه انتخاب و معرفی شوند و در قرعه کشی مسابقات به جای عنوان نام باشگاه های ایرانی، میتوان از عناوین نماینده اول ایران ونماینده دوم ایران استفاده کرد.
باشگاه پرسپولیس ضمن حمایت از تصمیمهای اتخاذشده در راستای ارتقای جایگاه فوتبال ایران در آسیا، اعلام میدارد که بهتر است با حوصله و صبر بیشتر و در شرایطی فوتبالی و عادلانه نمایندههای ایران به AFC معرفی شود. لازم به توضیح است مسابقات گروهی لیگ نخبگان از انتهای شهریور ۱۴۰۵ شروع خواهد شد.
