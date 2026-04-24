بازیکن مصدوم پرسپولیس هم ۲۰درصد جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب براجعه در زمان تعطیلات مسابقات لیگ برتر فصل جاری با وجود اعلام کادر فنی مبنی بر رعایت اصول سلامتی خود در یک بازی محلی پا به توپ شد تا دچار شکستگی از ناحیه مچ پا شده و ۴ ماه زمان برای درمان نیاز داشته باشد.

اقدام غیر حرفه‌ای او باعث شد تا پرونده اش به کمیته انضباطی باشگاه برود و پس از بررسی مشخص شود براجعه سهل انگاری غیر حرفه ای داشته تا این بازیکن به میزان ۲۰ درصد از مبلغ قراردادش جریمه شود.

تنها شرط بخشش این جریمه نیز بهبود عملکرد فنی اش و تشخیص کادرفنی است تا مورد عفو قرار بگیرد.