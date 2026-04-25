خبرگزاری مهر،گروه استانها،فهیمه اجاقلو:دشمن در جنگ اقتصادی اخیر، فعالان اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود برگزیده بود تا آنها را از چرخه تولید خارج کند. اما فعالان اقتصادی استان گلستان، با وجود تمام سختیها و موانع، تمام همت خود را برای سرپا نگه داشتن مجموعههای تولیدی و ادامه مسیر تولید به کار بستهاند. اگرچه چالشهایی پیش روی تولید استان وجود دارد اما سربازان جبهه اقتصادی علیرغم تمام مشکلات، برای حفظ اشتغال و استمرار تولید از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
در همین رابطه دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با اشاره به هدف دشمن در ضربه زدن به اقتصاد کشور، از تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان برای حفظ خطوط تولید قدردانی و در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خوشبختانه تولیدکنندگان ما با وجود شرایط بسیار سخت، توانستند مجموعههای خود را سرپا نگه دارند و مانع از توقف روند تولید شوند.
امیر یوسفی افزود: این مهم نشاندهنده روحیه جهادی و تعهد عمیق آنان به کشور و مردم است.
وی در ادامه به برخی مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی، دشواری در تأمین مواد اولیه و تجهیزات و کاهش قدرت خرید بازار، بخشی از چالشهای پیش روی ماست، با این وجود بخش خصوصی تمام توان خود را به کار گرفته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه قوانین و بخشنامههای حمایتی مورد انتظار در شرایط جنگی، کمتر عملیاتی شده است، افزود: انتظار ما از دولت، تدوین و اجرای سیاستهای ویژه و متناسب با شرایط حساس کنونی است، سیاستهایی که بتواند از عمق بحرانها جلوگیری کرده و فعالان اقتصادی را از حالت بیثباتی و نااطمینانی خارج کند.
یوسفی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری، تورم سال گذشته همچنان بر فعالیتها سایه انداخته و هزینههای سربار مانند دستمزد کارگران و هزینههای جاری نیز افزایش یافته است، ادامه داد: نبود سرمایه در گردش کافی و کاهش تقاضای بازار، چالشهای جدی دیگری هستند که فعالان اقتصادی را درگیر کرده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته در جلساتی مانند تنظیم بازار و ستاد تسهیل، بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان در پایان هر ماه برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی بیان کرد:با وجود همه این موانع، تولیدکنندگان ایرانی همچنان با حداقل سود، به تولید ادامه میدهند و با اتکا به توان داخلی، در راستای خودکفایی و تأمین نیازهای کشور گام برمیدارند.
وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با درک عمیقتر مسئولان از شرایط حساس تولید و اتخاذ تصمیمات حمایتی مؤثر، شاهد رونق دوباره تولید، حفظ اشتغال پایدار و عبور سربلندانه از این جنگ اقتصادی باشیم.
یوسفی گفت: این تابآوری، سرمایه ارزشمندی است که با حمایت دولت میتواند به موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
تولیدکنندگان گلستانی در خط مقدم جبهه تولید
یک تولید کننده گلستانی با اشاره به چالش های پیش روی فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولیدکنندگان گلستانی با وجود تمامی چالشهای پیش رو، با عزمی راسخ در خط مقدم جبهه تولید ایستادهاند.
شهاب خنجری افزود: از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک گرفته تا فعالان عرصه صنایع دستی و گردشگری، همگی با عشق و تعهد، در حال ساختن آیندهای روشن برای استان خود هستند.
وی اظهار کرد:بزرگترین چالش ما، عدم قطعیت وضعیت است که برنامهریزی را برای مجموعههای تولیدی بسیار دشوار کرده است.
تولید کننده گلستانی در ادامه به مسئله حمایتهای بانکی اشاره کرد و افزود: بانکها در تمدید ضمانتنامهها و تسهیلات سررسید شده، همکاری لازم را ندارند و این موضوع، نقدینگی واحدهای تولیدی را بیش از پیش با مشکل مواجه میسازد.
خنجری، تأمین مواد اولیه به ویژه پلاستیک را در شرایط فعلی یکی از مشکلات تولید کنندگان برشمرد و افزود: نوسانات قیمت مواد اولیه و تجهیزات یکی از عوامل اصلی افزایش هزینههای تولید است در این وضعیت تعمیر و نگهداری مداوم دستگاهها برای حفظ پویایی صنعت ضروری است.
وی ادامه داد: باور راسخ به توانمندیهای تولیدکنندگان گلستانی، همراه با اتخاذ سیاستهای حمایتی هوشمندانه و هدفمند از سوی مسئولان، میتواند گشایشهای بزرگی را به ارمغان آورد.
تولیدکننده گلستانی،تسهیلگری در فرآیندهای اداری، ارائه مشاورههای تخصصی، حمایت از تحقیق و توسعه، و ایجاد بسترهای لازم برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی را از ابزارهای قدرتمندی عنوان کرد کهدمیتوانند مسیر پیشرفت را هموارتر کند.
خنجری، بر لزوم حمایتهای عملی از سوی نهادهای استانی مانند استانداری و نمایندگان مجلس تأکید کرد و افزود: اولین گام برای رفع چالش تولید کنندگان، منطقی کردن قیمتگذاریهاست، زمانی که برای تأمین نهادهای مانند پلاستیک ارز ترجیحی دریافت نمیکنیم، دلیلی ندارد که قیمتگذاری آن بر اساس ارز صورت گیرد. همچنین، یارانه دولتی اگر قرار است به تولیدکننده برسد، باید در هزینههای انرژی لحاظ شود که بخش قابل توجهی از هزینههای ما را تشکیل میدهد.
این فعال اقتصادی همچنین به پتانسیلهای استان گلستان و واحدهای تولیدی که با ظرفیت کامل فعالیت میکردند، اشاره کرد و افزود: نباید فراموش کنیم که استان گلستان دارای شهرکهای صنعتی متعددی است که با برنامهریزی صحیح و حمایتهای هدفمند، میتوانند به قطبهای تولیدی قدرتمند تبدیل شوند.
احیای ۴۶ واحد تولیدی در گلستان
رئیسکل دادگستری گلستان نیز با اشاره به احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۶ واحد تولیدی استان طی سال گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با این اقدام ۲ هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی حفظ یا ایجاد شده است.
حیدر آسیابی افزود:با هماهنگی دستگاههای اجرایی، مشکلات فعالان اقتصادی در نشستهای تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف میشود تا از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات رفع موانع تولید گفت: هیچ دستگاهی مجاز به استنکاف از اجرای این مصوبات نیست و ترک فعل مسئولان یا بانکها مشمول برخورد قضایی خواهد بود.
رئیسکل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، ۲۹ واحد تعطیلشده دوباره فعال و ۱۷ واحد در آستانه تعطیلی نجات یافتند، همچنین با پیگیری این ستاد، مشکلات کارگران معادن زغالسنگ استان رفع و از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
آسیابی با اشاره به عملکرد دبیرخانههای اقتصاد مقاومتی استان گفت: در سال گذشته ۴۴۷ درخواست تولیدی و سرمایهگذاری بررسی و نتیجه رسیده است.
وی از بازگشت ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانکی معوق به چرخه تولید خبر داد و گفت: این منابع در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص یافت، همچنین ۳۲ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی استان موفق به دریافت سند مالکیت شدند.
بر اساس این گزارش فعالان اقتصادی انتظار دارند همانگونه که در میدان تولید باقی ماندهاند، مسئولان نیز با تصمیمهای حمایتی و راهگشا در کنار آنان بایستند، تنها در این صورت است که چرخه تولید میتواند با ثبات بیشتری در مسیر توسعه ملی حرکت کند.
نظر شما